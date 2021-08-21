Украина все еще надеется на оружие от Германии (111)

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- Меркель сравнила газ с оружием и выступила за продолжение транзита через Украину : Kramatorsk.info 22:52
- Вторник: Россия создает искусственный дефицит газа для запуска "Северного потока-2" : ПрессОрг24 22:42
- Обсуждение "Северного потока-2" и санкций против РФ: как происходил визит Ангелы Меркель в Украину - сюжет : 5 Канал 22:31
- Украина предупредила Европу: Россия шантажирует вас "Северным потоком" : Апостроф 22:30
- "Северный поток-2", Донбасс и Россия. О чем Зеленский говорил с Меркель : MZM.zp.ua 22:20
- Итоги визита Меркель. Украина договорилась с Германией о производстве "зеленого водорода" : MY.UA 22:16
- Итоги визита Меркель. Украина договорилась с Германией о производстве "зеленого водорода" : Фокус 22:05
- Меркель пообещала санкции в случае использования "Северного потока-2" как оружия : Микола.net 22:04
- Витренко назвал алгоритм действий по использованию "Северного потока-2" : 5 Канал 22:01
- Германия и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в производстве "зеленого" водорода : Бабель 21:45
- Вторник: Россия создает искусственный дефицит газа для запуска "Северного потока-2" : GlavPost.Com 21:38
- Вторник: Россия создает искусственный дефицит газа для запуска "Северного потока-2" : FinOboz 21:34
- Вторник: Россия создает искусственный дефицит газа для запуска "Северного потока-2" : DailyUA 21:25
- 22 августа 2021, воскресенье, 20:47 Мы рассчитываем на меры от ЕС против ввода "Северного потока-2", - Шмыгаль на встрече с Меркель : Українські Новини 21:16
- Витренко: Россия создает искусственный дефицит газа для запуска "Северного потока-2" : NewsWeek 21:07
- Зеленский и Меркель обсудили "Северный поток-2" : ForUm 21:05
- Меркель из Киева намекнула Москве, что через 25 лет Германия откажется от российского газа : MY.UA 21:01
- Меркель из Киева намекнула Москве, что через 25 лет Германия откажется от российского газа : Апостроф 21:00
- Украина все еще надеется на оружие от Германии : Ukr-Today.com 20:50
- Украина инициирует консультации с ЕК и Германией ради гарантий энергетической безопасности : Ukr-Today.com 20:50
- 22.08.2021, 20:11 Шмыгаль встретился с Меркель: о чем говорили политики : В Час Пик 20:46
- Вторник: Россия создает искусственный дефицит газа для запуска "Северного потока-2" : Українські національні новини 20:32
- Шмыгаль обсудил с Меркель присоединение Украины к европейской энергосети : MY.UA 20:31
- Шмыгаль обсудил с Меркель присоединение Украины к европейской энергосети : Укринформ 20:17
- Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину : Телеграф.com.ua 20:14
- Шмыгаль обсудил с Меркель интеграцию Украины в европейскую электросеть : DsNews 20:04
- "Нафтогаз Украины" назвал сохранение транзита газа из России предохранителем от войны : Микола.net 20:04
- Украина рассчитывает на противодействие ЕС введению в эксплуатацию "Северного потока-2", - Шмыгаль на встрече с Меркель : Телеканал "Дом" 19:48
- Украина инициирует консультации с ЕК и Германией ради гарантий энергетической безопасности : ПрессОрг24 19:43
- Меркель считает возможным провести еще один саммит "Норманди" при одном условии : ПрессОрг24 19:42
- Украина инициирует консультации с ЕК и Германией ради гарантий энергетической безопасности : GlavPost.Com 19:38
- Меркель настаивает на продолжении транзита газа через Украину после 2024 года : FinOboz 19:34
- 22 августа 2021, 19:26 Меркель назвала сроки, когда Европа полностью откажется от российского газа : Dialog.ua 19:33
- Зеленский анонсировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2" : БизнесЦензор 19:32
- Украина все еще надеется на оружие от Германии : DailyUA 19:25
- Украина надеется на оружие от Германии : Власти.нет 19:17
- 19м. назад Газа нет, но вы держитесь. Как прошла последняя гастроль Меркель по Украине и России : Народный Корреспондент 19:11
- Украина инициирует консультации с ЕК и Германией ради гарантий энергетической безопасности : NewsWeek 19:07
- Меркель считает возможным провести еще один саммит "Норманди" при одном условии : NewsWeek 19:07
- Как прошла последняя гастроль Меркель по Украине и России : 7Днів.info 19:06
- Украина инициирует консультации с ЕК и Германией ради гарантий энергетической безопасности : Українські національні новини 18:47
- Россия создает искусственный дефицит газа для запуска "Северного потока-2", - Витренко : РБК-Україна 18:31
- Меркель советует Украине готовиться к сокращению транзита российского газа : Depo 18:29
- В случае давления на Украину путем "Nord Stream-2" Германия поддержит новые санкции против РФ : Газета День 18:27
- Меркель считает возможным провести еще один саммит "Норманди" при одном условии : DailyUA 18:24
- Зеленский сделал Меркель подарок за поддержку Украины : Online.ua 18:15