21.08.2021, 20:31 Германия сменила представителя на учредительном саммите Крымской платформы (29)

В Час Пик 2021.08.21 21:16

Гера Кисмет Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, который должен был представлять страну на учредительном саммите Крымской платформы, не приедет в Киев. Об этом "РБК-Украина" сообщил информированный источник, передает Час Пик. Известно, что его заменит министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Это связано с тем, что Маас сейчас занимается вопросами, связанными с ситуацией в Афганистане.