Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

21.08.2021, 20:31 Германия сменила представителя на учредительном саммите Крымской платформы

21.08.2021, 20:31 Германия сменила представителя на учредительном саммите Крымской платформы (29)

В Час Пик 2021.08.21 21:16
Гера Кисмет Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, который должен был представлять страну на учредительном саммите Крымской платформы, не приедет в Киев. Об этом "РБК-Украина" сообщил информированный источник, передает Час Пик. Известно, что его заменит министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Это связано с тем, что Маас сейчас занимается вопросами, связанными с ситуацией в Афганистане.
ПЛАТФОРМА, КРЫМСКАЯ, САММИТ, КРЫМ, МААС, ГЕРМАНИЙ, Кулеба, Зеленский, Крым, Украина, Киев, Россия, США, Германия, Афганистан
2021.08.22 (29)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021