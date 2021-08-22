На День государственного флага в Киеве ограничат движение: список улиц (54)

MY.UA 2021.08.22 16:46

22 августа, 13:30 Завра, 23 августа, в Киеве состоится празднование Дня флага, из-за чего ряд улиц будет перекрыт для движения транспорта. Так, 6:00 до окончания мероприятий ко Дню флага перекроют движение на таких улицах:. Шелковичной (от улицы Институтской до улицы Михаила Грушевского);Владимирской (от перекрестка улицы Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко);Рыльском переулке (от перекрестка улицы

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