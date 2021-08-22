"Меньше будет потребление газа". Как Меркель пыталась успокоить Зеленского по "Северному потоку 2" (74)

2021.08.22 (74)2021.08.21 (12) →
- Искусственный дефицит газа создает Россия - причину и угрозу для Украины назвал Витренко : Телеканал "Дом" 21:48
- 22.08.2021, 21:35 Эрдоган позвонил Зеленскому накануне Дня Независимости Украины : В Час Пик 21:46
- Германия обещает новые санкции в отношении РФ : Нова Влада 21:11
- Меркель допустила возможность введения новых санкций против Москвы в случае злоупотребления ею трубопроводом "Северный поток-2" : Информационный навигатор 20:42
- Зеленский наградил Меркель орденом Свободы : Комета-Кропивницкий 20:23
- Украинский политик восхитился В"Северным потоком в─" 2В" : Наша Газета Луганск 20:06
- "Меньше будет потребление газа". Как Меркель пыталась успокоить Зеленского по "Северному потоку 2" : Еспресо TV 20:04
- "Северный поток-2", "Минские соглашения" и скандал с Кличко. Меркель посетила Украину : Job-Sbu.org 19:47
- Зеленский наградил Меркель орденом Свободы : ЛІГАБізнесІнформ 19:39
- Ждем консультаций: Зеленский хочет больше гарантий от Германии и Еврокомиссии по энергобезопасности : Главное 19:36
- Зеленский после встречи с Меркель хочет понять, получит ли Украина гарантии по газу : Антикор.com.ua 19:12
- Меркель назвала "европейско-российским проектом" газопровод "Северный поток-2" : Цензор.Нет 19:02
- Германия обещает новые санкции в отношении РФ : Hubs 18:41
- В Киеве проходит встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель : Газета День 18:27
- Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие, - Меркель : Газета День 18:27
- Меркель: Украина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с сепаратистами : 62.ua 18:06
- Украина нуждается в больших деньгах - Зеленский : УНИАН 18:02
- Меркель: Украина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с сепаратистами : 0642 Луганск 18:02
- ЕС введет новоиспеченные санкции, если Россия попытается использовать "Нордовый поток-2" в качестве оружия - Меркель : Ukr-Today.com 17:50
- Украина инициировала консультации по СП-2 - Зеленский : Hubs 17:41
- Меркель клянется наказать Россию, если "Северный поток-2" будет использован в качестве оружия : Экономические новости 17:34
- Меркель в Киеве почтила жертв Второй мировой и Небесную Сотню : 24 канал 17:30
- Канцлер ФРГ в Киеве подтвердила готовность к введению новых санкций по "СП-2" : NewsSky.com.ua 17:09
- Стали известны итоги встречи Меркель и Зеленского : Перший Діловий 17:05
- Зеленскии после встречи с Меркель хочет понять, получит ли Украина гарантии по газу : Цензор.Нет 17:02
- 22.08.2021 Прогресса нет! Сразу после встречи - Меркель сделала важное заявление. Мы не идем вперед - Зеленский соглашается : Корупція Інфо 16:52
- Зеленский анонсировал переговоры министров энергетики Украины, США и Германии : Укринформ 16:47
- В водах Дании завершилась укладка "Северного потока - 2" : Бабель 16:45
- ЕС введет новые санкции, если Россия попытается использовать "Северный поток-2" в качестве оружия - Меркель : ПрессОрг24 16:43
- Меркель озвучила свою позицию относительно переговоров с представителями "ДНР/ЛНР" : УНИАН 16:32
- ЕС введет новые санкции, если Россия попытается использовать "Северный поток-2" в качестве оружия - Меркель : DailyUA 16:25
- 22 августа, 2021, 16:00 Меркель назвала условие, при котором Германия поддержит санкции против "Северного потока-2" : Zik 16:17
- Меркель выступает за скорейшее продление контракта на транзит газа через Украину : НикВести 16:10
- ЕС введет новые санкции, если Россия попытается использовать "Северный поток-2" в качестве оружия - Меркель : NewsWeek 16:07
- Зеленский не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года : Gazeta.ua 16:06
- Зеленский и Меркель анонсировали консультации с ЕС и Германией по "Северному потоку-2" : Вести-UA 15:53
- ЕС введет новые санкции, если Россия попытается использовать "Северный поток-2" в качестве оружия - Меркель : Українські національні новини 15:47
- Меркель: Мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать "Северный поток-2" как оружие : УНИАН 15:47
- Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и ФРГ по Северному потоку-2 : Українська правда 15:41
- Меркель встретилась с Зеленским накануне Дня Независимости: о чем говорили : Парламент.UA 15:41
- Германия хочет, чтобы контракт на транзит газа через Украину после 2024 года был продлен как можно быстрее - Меркель : Гордон 15:37
- Зеленский и Меркель высказались о "Северном потоке-2" : Хвиля 15:37
- Германия готова поддержать санкции против "Северного потока-2: названо условие : FinOboz 15:34
- 15:14 22 Авг 2021 Меркель пригрозила России санкциям, если та использует "Северный поток-2" в качестве оружия : Рубрика 15:32
- Зеленский: Nord Stream 2 - опасное геополитическое оружие Кремля : MY.UA 15:31