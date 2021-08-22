"Меньше будет потребление газа". Как Меркель пыталась успокоить Зеленского по "Северному потоку 2" (74)

Еспресо TV 2021.08.22 20:04

22 августа, 2021 воскресенье 18:30 На совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель озвучила ряд тезисов, которые, очевидно, должны были смягчить беспокойство официального Киева о начале работы газопровода "Северный поток 2" Прежде всего она заявила, что Германия хочет как можно скорее продлить договор о транзите российского газа через Украину, передает Еспресо.TV .