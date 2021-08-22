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"Меньше будет потребление газа". Как Меркель пыталась успокоить Зеленского по "Северному потоку 2"

"Меньше будет потребление газа". Как Меркель пыталась успокоить Зеленского по "Северному потоку 2" (74)

Еспресо TV 2021.08.22 20:04
22 августа, 2021 воскресенье 18:30 На совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель озвучила ряд тезисов, которые, очевидно, должны были смягчить беспокойство официального Киева о начале работы газопровода "Северный поток 2" Прежде всего она заявила, что Германия хочет как можно скорее продлить договор о транзите российского газа через Украину, передает Еспресо.TV .
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2021.08.22 (74)

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