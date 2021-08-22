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22.08.2021 16:16 Зеленский еще не говорил с Меркель о поставках вооружения от Германии

22.08.2021 16:16 Зеленский еще не говорил с Меркель о поставках вооружения от Германии (41)

GlavPost.ua 2021.08.22 16:38
Президент Владимир Зеленский пока не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос разблокировки возможности поставок Украине Германией вооружения, но собирается это сделать в воскресенье. Об этом он сообщил на совместном брифинге с Меркель в Киеве, передают Українськi Новини. "Мы обращались относительно поставок вооружения к немецкому правительству и получили отказ в том или ином виде.
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2021.08.22 (41)

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