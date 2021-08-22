22.08.2021 16:16 Зеленский еще не говорил с Меркель о поставках вооружения от Германии (41)

2021.08.22 (41)2021.08.21 (1) →
- 21:55 22 Авг 2021 Зеленский и Меркель разошлись во мнениях относительно предоставления Украине оружия : Рубрика 22:32
- Комментарий: Меркель уходит, оставив Украине тяжелое наследство : FaceNews 22:00
- Президент Украины: Мы инициируем проведение консультаций с Еврокомиссией и правительством Германии по поводу энергетической безопасности : Front News International 21:40
- Украина продолжает рассчитывать на поставки оружия из Германии, - Зеленский : Перший Незалежний 21:18
- Президент Украины: Мы инициируем проведение консультаций с Еврокомиссией и правительством Германии по энергетической безопасности : Vector News 21:17
- Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования на Донбассе - Президент : Vector News 21:17
- Зеленский заявил, что Украине нужно больше денег и наградил Меркель орденом : Вести.ua 21:16
- Зеленский пригрозил флотом, который "разблокирует" Черноморский регион : Наша Газета Луганск 21:05
- Президент Украины наградил Меркель орденом Свободы : Крым.Реалии RFE/RL 20:53
- Украина рассчитывает на поставку оружия из Германии, - Зеленский : БизнесЦензор 20:32
- Зеленский и Меркель разошлись во мнениях относительно поставок оружия Украине : ZN,UA 19:48
- Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" : ZN,UA 19:48
- Зеленский наградил Меркель орденом Свободы : 112.ua 19:30
- Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования на Донбассе - Президент : Front News International 18:40
- 22 августа 2021, 18:03 Зеленский напомнил Меркель об отказе предоставить Украине немецкое оружие : Dialog.ua 18:33
- Президент Украины: Мы инициируем проведение консультаций с Еврокомиссией и правительством Германии по энергетической безопасности : Президент України 18:30
- Зеленский наградил Ангелу Меркель высшим орденом Украины : Страна.ua 18:01
- Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования на Донбассе - Президент : Президент України 17:42
- Зеленский рассказал, зачем Украине военно-морской флот : Главное 17:36
- Украина планирует возрождать и укреплять военно-морской флот для разблокирования Черноморско-Азовского региона - Зеленский : ДнепрCity.net 17:33
- 17:14 22.08.2021 Украина планирует возрождать и укреплять военно-морской флот для разблокирования Черноморско-Азовского региона - Зеленский : Интерфакс-Україна 17:30
- Украина продолжает рассчитывать на поставки оружия из Германии, - Зеленский : 112.ua 17:30
- Зеленский - об оружии для Украины: мы знаем, как Германия могла бы помочь : NewsMir.info 17:09
- Зеленский о поставках оружия из Германии: Мы все еще на это сильно рассчитываем : Гордон 17:06
- Украина все еще надеется получить оружие от Германии, - Зеленский : 24 канал 17:00
- 22 августа 2021, воскресенье, 16:15 Зеленский еще не говорил с Меркель о поставках вооружения от Германии : Українські Новини 16:46
- Зеленский надеется на поставку оружия из Германии : Судебно-юридическая газета 16:41
- 22.08.2021 16:16 Зеленский еще не говорил с Меркель о поставках вооружения от Германии : GlavPost.ua 16:38
- Зеленский - об оружии для Украины: мы знаем, как Германия могла бы помочь : Укринформ 16:17
- Зеленский: Украина получила отказ, но все еще надеется на поставку оружия от Германии : УНИАН 16:17
- Зеленский не теряет надежду на поставку оружия из Германии : КП в Украине 16:15
- Встреча с Меркель: Зеленский рассчитывает на поставки оружия из Германии : Слово і Діло 16:13
- Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" : Антикор.com.ua 16:12
- Украина все еще надеется на оружие от Германии - Зеленский : Українська правда 16:11
- Украина все еще надеется на оружие от Германии - Зеленский : УП Європейська правда 16:05
- Туристическое сердце Украины превратили в "милитаризированный авианосец" - Зеленский : Телеграф.com.ua 15:44
- Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" : Цензор.Нет 15:32
- "Не занималась этим вопросом": Меркель о поставках оружия Украине : MY.UA 15:16
- "Не занималась этим вопросом": Меркель о поставках оружия Украине : Антикор.com.ua 15:12
- "Не занималась этим вопросом": Меркель о поставках оружия Украине : Фокус 15:05
- 14:55 22.08.2021 Зеленский продолжает надеяться на поставку оружия из Германии : Интерфакс-Україна 15:01