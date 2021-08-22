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Житель Курильских островов вплавь добрался до Японии и попросил убежище

Житель Курильских островов вплавь добрался до Японии и попросил убежище (37)

Republic.com.ua 2021.08.22 23:13
в 22:53 2021-08-22 Гражданин РФ с одного из Курильских островов вплавь добрался до Японии и попросил убежища, сообщает Kyodo со ссылкой на чиновников префектуры Хоккайдо. Россиянин переплыл 20-километровый пролив, разделяющий острова Кунашир и Хоккайдо, и был направлен в эмиграционное бюро Саппоро, где ему либо разрешат временное пребывание, либо депортируют на родину. Уплывший жил на Курилах около трех лет, рассказал источник в администрации
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2021.08.22 (37)

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