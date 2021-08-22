Житель Курильских островов вплавь добрался до Японии и попросил убежище (37)

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- Житель РФ переплыл с Курил в Японию в поисках политубежища, - СМИ : Вечерние Вести 12:59
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- Россиянин проплыл 20 км в Японию через пролив Измены и попросил политического убежища (КАРТА) : DsNews 11:34
- 22 августа 2021, 11:25 Россиянин проплыл 20 км, чтобы сбежать из Курил, просит убежища у Японии : Dialog.ua 11:33
- Житель РФ переплыл с Курил в Японию в поисках политубежища - СМИ : РИА Мелитополь 11:28
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- РФ заявила, что Япония отказывается предоставить информацию о приплывшем с Курил мужчине : Українські національні новини 11:17
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