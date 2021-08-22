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К Нью-Йорку приближается разрушительный ураган Генри: ввели режим чрезвычайного положения (19)

24 канал 2021.08.22 09:00
22 августа 2021, 08:30 Ураган может вызвать сильные волны / Unsplash В сторону Нью-Йорка движется опасный ураган Генри. Планируется, что он достигнет суши 22 августа и может принести серьезные разрушения. Источник: пресс-служба Эндрю Куомо Из-за этого губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в регионе режим чрезвычайного положения. Ожидается, что ураган повлияет на прибрежные районы с опасным штормовым всплеском.
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