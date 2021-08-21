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В Украине воспроизвели голос Тараса Шевченко: как он звучит

В Украине воспроизвели голос Тараса Шевченко: как он звучит (19)

Факти 2021.08.21 20:05
20:00 - 21 августа 2021 Юлия ЛУГОВАЯ, "ФАКТЫ" Ко Дню Независимости столичное креативное агентство TABASCO воспроизвело голос украинского гения - поэта и художника Тараса Шевченко. Сделать это удалось на основе антропометрических данных и нейронных сетей, ведь поэт умер в 1861 году, т. е. за 16 лет до того, как Томас Эдисон разработал первый рабочий прототип фонографа, устройства для записи и воспроизведения звука.
ТАРАС, ГОЛОС, ШЕВЧЕНКО, КОБЗАРЬ, ФОНОГРАФ, ЗАПИСЬ, Шевченко, Wantent, Украина
2021.08.22 (19)

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