В Украине воспроизвели голос Тараса Шевченко: как он звучит (19)

2021.08.22 (19)2021.08.21 (36) →
- Украинские специалисты реконструировали голос Шевченко : 056.ua Днепр 13:01
- В Украине воспроизвели голос Тараса Шевченко : Izmail.es 12:54
- "Борітеся - поборете!". Украинцы воссоздали голос Тараса Шевченко благодаря нейросети : Hyser 12:41
- - 22 августа 2021 10:53 Специалисты синтезировали голос Тараса Шевченко : EconomistUA 12:33
- Услышишь Кобзаря: в Украине создали имитатор голоса Тараса Шевченко : SkyNewsZP 11:37
- Украинские программисты ко Дню Независимости заставили нейросеть разговаривать голосом Тараса Шевченко : Фраза.ua 11:36
- Ко Дню Независимости Украины воссоздали голос Тараса Шевченко : Dnepr.Info 11:27
- 22-Aug-2021 10:02 Специалисты синтезировали голос Тараса Шевченко (ВИДЕО) : Южная правда 11:23
- Команда украинских специалистов воспроизвела голос Тараса Шевченко : Українці в світі 11:20
- Услышишь Кобзаря: в Украине создали имитатор голоса Тараса Шевченко : Vgorode.ua 11:17
- Услышишь Кобзаря: в Украине создали имитатор голоса Тараса Шевченко : NewsMir.info 11:09
- В Украине с помощью нейросети воссоздали голос Тараса Шевченко : 06236.com.ua Авдеевка 09:30
- В Украине синтезировали голос Тараса Шевченко : Власти.нет 08:17
- 22.08.2021, 07:32 К 30-й годовщине независимости Украины "ожил" голос Кобзаря: реконструкция голоса Тараса Шевченко : В Час Пик 08:16
- "Голос Кобзаря "ожил": К 30-летию Независимости Украины воссоздали голос Тараса Шевченко : НикВести 08:10
- Украинские специалисты реконструировали голос Шевченко : Резонанс.info 07:28
- Украинские специалисты реконструировали голос Шевченко : Типичный Херсон 06:43
- Украинские специалисты реконструировали голос Шевченко : Херсон Daily 06:08
- Технологии и история: в Украине воспроизвели голос Тараса Шевченко : InfoKava.com 00:51