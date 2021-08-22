Ветеранов "Азова" не пустили на форум к Зеленскому (17)

MY.UA 2021.08.22 19:46

22 августа, 16:36 Ветеранов полка "Азов", которые хотели попасть на международный волонтерский и ветеранский форум "Украина 30. Защитники", не пропустила полиция из-за того, что на мероприятии планировалось выступление Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание "Знай". Полиция и Нацгвардия перекрыли Парковую аллею и ограничили движение - по их словам, из-за мероприятий, связанных с охраной высших должностных лиц.

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