Кулеба поговорил с Нуланд по поводу эвакуации людей из Афганистана (7)

Новости N 2021.08.21 22:11

Сегодня в 21:22 Кулеба поговорил с Нуланд по поводу эвакуации людей из Афганистана Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с замгосударственного секретаря США Викторией Нуланд по поводу эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает пресс-служба МИД. "Стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке", - говорится в сообщении.

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