Кулеба поговорил с Нуланд по поводу эвакуации людей из Афганистана (7)

Новости N 2021.08.21 22:11
Сегодня в 21:22
Кулеба поговорил с Нуланд по поводу эвакуации людей из Афганистана
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с
замгосударственного секретаря США Викторией Нуланд по поводу эвакуации из
Афганистана.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Стороны договорились взаимодействовать для осуществления последующих
этапов эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке", -
говорится в сообщении.
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