Британский режиссер Терри Гиллиам на кинофестивале в Одессе перепутал Украину с Россией (30)

Укринформ 2021.08.22 09:47

22.08.2021 04:14 Британский актер и режиссер Терри Гиллиам на Одесском кинофестивале перепутал Украину с Россией, объяснив свою ошибку "смущением" из-за атмосферы мероприятия. Это произошло 21 августа во время церемонии закрытия фестиваля, передает Укринформ со ссылкой на "7 канал Одесса". 80-летний режиссер из Великобритании Терри Гиллиам на Одесском кинофестивале получил "Золотого Дюка" - за вклад в киноискусство.