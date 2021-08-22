Двоих харьковчан унесло в открытое море (32)

Status Quo 2021.08.22 17:44

22.08.2021, 17:16 Двоих харьковчан унесло в Азовское море. По данным Госслужбы по ЧС в Запорожской области, ЧП произошло вчера, 21 августа, в 13:30 в Кирилловке Мелитопольского района. В районе одной из баз отдыха два человека заплыли на надувном матрасе на расстояние примерно 1500 м от берега и самостоятельно не смогли вернуться обратно. Спасатели добрались до отдыхающих и доставили их на берег.