Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Двоих харьковчан унесло в открытое море

Двоих харьковчан унесло в открытое море (32)

Status Quo 2021.08.22 17:44
22.08.2021, 17:16 Двоих харьковчан унесло в Азовское море. По данным Госслужбы по ЧС в Запорожской области, ЧП произошло вчера, 21 августа, в 13:30 в Кирилловке Мелитопольского района. В районе одной из баз отдыха два человека заплыли на надувном матрасе на расстояние примерно 1500 м от берега и самостоятельно не смогли вернуться обратно. Спасатели добрались до отдыхающих и доставили их на берег.
МАТРАС, БЕРЕГ, ОТДЫХАЮЩИЙ, МОРЕ, ХАРЬКОВ, ОТДЫХ, Харьков, Запорожье, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021