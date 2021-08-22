Завтра в Киеве заработает фуникулер (33)

- Киевский фуникулер возобновит свою работу: дата : Наш Киев 18:05
- В понедельник, 23 августа, возобновит свою работу Киевский фуникулер : КиевВласть.com.ua 17:49
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- Принаряженный фуникулер готовится к открытию : Gazeta.ua 15:06
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- Завтра в Киеве заработает фуникулер : APnews.com.ua 14:01
- В Киеве возобновляет работу фуникулер : Новости Киева 13:54
- Завтра в Киеве заработает фуникулер : Новости Киева 13:54
- Завтра в столице заработает фуникулер : ПрессОрг24 13:42
- В Киеве возобновляет работу популярный общественный транспорт : Подробности.ua 13:41
- 22 августа, 2021, 13:17 Столичный фуникулер возобновляет работу с 23 августа : Zik 13:17
- Завтра в Киеве возобновит работу фуникулер : RegioNews 13:12
- В Киеве после ремонта возобновляется работа фуникулера : РепортерUA 13:12
- Киевский фуникулер возобновляет работу : Київ від минулого до майбутнього 13:04
- В Киеве возобновляет работу фуникулер : ТСН.ua 13:02
- В Киеве возобновят работу фуникулера: Известно когда : Bigmir)net Новости 12:40
- 22.08.2021 12:36 Киевский фуникулер возобновляет работу: названа дата : MIGnews.com.ua 12:39
- В Киеве возобновляет работу фуникулер : Антикор.com.ua 12:11
- В Киеве заработает фуникулер: известна дата : Аргументы и Факты Украина 12:10
- Август, 22 в 11:47 Фуникулер в Киеве возобновляет свою работу после ремонта : ICTV Факти 12:07
- Киевский фуникулер возобновит работу 23 августа : КП в Украине 11:45
- 22.08.2021 :: 11:29 В Киеве 23 августа возобновит работу фуникулер : Транспортный бизнес 11:43
- 10:55 22 Авг 2021 В Киеве ко Дню флага снова заработает фуникулер : Рубрика 11:32
- Завтра в столице заработает фуникулер : DailyUA 11:25
- В Киеве завтра возобновляет работу фуникулер : Вести.ua 11:16
- В Киеве возобновляет работу фуникулер: названа дата : РБК-Україна 11:16
- Завтра в столице заработает фуникулер : Українські національні новини 10:47