Завтра в Киеве заработает фуникулер (33)

Новости Киева 2021.08.22 13:54

22 августа, 2021 13:48 В Киеве в понедельник, 23 августа, заработает фуникулер. Проехаться в вагончиках можно будет с 12:00. Об этом APnews сообщает со ссылкой на на пресс-службу КГГА. "Во время ежегодного закрытия система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла статические и динамические испытания под большой нагрузкой", - рассказали в КГГА. Еще ремонтники проверили пути, на которх ездит фуникулер, контактную сеть и отремонтировали сами вагоны.