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Фокус: Украина

Кличко не пустили встречать Меркель в "Борисполе"

Кличко не пустили встречать Меркель в "Борисполе" (38)

Новости Киева 2021.08.22 12:54
22 августа, 2021 12:24 В воскресенье, 22 августа, произошел курьез с участием мэра Киева Виталия Кличко в аэропорту "Борисполь", куда должна прилететь генеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом глава столицы сообщил на своей Facebook-странице, пишет "Хвиля". Кличко пишет, что прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать Меркель, которая должна прибыть для визита в Украину.
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