Кличко не пустили встречать Меркель в "Борисполе" (38)

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- Кличко не пустили встречать Меркель, мэр Киева жалуется на нарушение протокола : ZN,UA 12:48
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- Кличко не пустили на встречу с Меркель в "Борисполе" : Слово і Діло 12:43
- Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель : Винница Реал 12:42
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- 12:23 22/08/2021 Кличко не разрешили встречать Меркель (ВИДЕО) : ГолосUA 12:36
- 22.08.2021 12:07 Мэру Киева не разрешили встретить канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту : ДонПресс 12:34
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- Кличко: Мне не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе". ВИДЕО : Цензор.Нет 12:32
- 11:50 22 Авг 2021 Кличко не пустили на встречу с Меркель в "Борисполе" : Рубрика 12:32
- Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту : Obozrevatel 12:31
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- Виталия Кличко не пустили встречать Меркель в "Борисполе" : MY.UA 12:16
- Нет в списках. Кличко не пустили встречать Ангелу Меркель в "Борисполе" : Страна.ua 12:16
- Кличко не пустили в аэропорт "Борисполь" на встречу с Меркель : Вести.ua 12:16
- 12:02 22.08.2021 Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе" : Интерфакс-Україна 12:15
- Виталия Кличко не пустили встречать Меркель в "Борисполе" [видео] : КП в Украине 12:15
- Кличко не пустили к Меркель : RegioNews 12:12
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- Скандал! Кличко не пустили на встречу с Меркель - остановил охранник (видео) : Сегодня.ua 12:01
- Кличко не пустили встречать Меркель в аэропорту "Борисполь". Видео : Obozrevatel 12:01
- Кличко в аэропорту "Борисполь" не разрешили встретить канцлера Ангелу Меркель : APnews.com.ua 12:01
- 22.08.2021 в 11:56 В практике мэра впервые: Кличко заявил, что в "Борисполе" его не пустили встречать Меркель : InfoResist.org 12:00