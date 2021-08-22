Кличко не пустили встречать Меркель в "Борисполе" (38)

Новости Киева 2021.08.22 12:54

22 августа, 2021 12:24 В воскресенье, 22 августа, произошел курьез с участием мэра Киева Виталия Кличко в аэропорту "Борисполь", куда должна прилететь генеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом глава столицы сообщил на своей Facebook-странице, пишет "Хвиля". Кличко пишет, что прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать Меркель, которая должна прибыть для визита в Украину.