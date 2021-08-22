Главнокомандующий ВСУ считает, что украинская армия должна быть готова и к вторжению РФ, и к освобождению Донбасса (62)

Преступности.нет 2021.08.22 15:18

22.08.2021 14:29 Угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину не исчезла и Вооруженные силы Украины должны быть к ней готовы, в том числе, и к ведению наступательных действий для освобождения оккупированных территорий. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает "Интерфакс- Украина". - ВСУ должны развиваться, должны усовершенствовать свою тактику, должны