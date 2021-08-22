Главнокомандующий ВСУ считает, что украинская армия должна быть готова и к вторжению РФ, и к освобождению Донбасса (62)

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- Армия должна быть готова к наступлению и освобождению оккупированных территорий, - главнокомандующий ВСУ : Depo 18:29
- Украина должна быть готова к наступлению России - Главнокомандующий ВСУ : Новости N 18:11
- Армия должна готовиться к наступлению на оккупированные территории - главнокомандующий ВСУ : Newzz.in.ua 18:09
- ВСУ должны быть готовы к наступлению для освобождения оккупированных территорий - главнокомандующий : 62.ua 18:06
- ВСУ должны готовиться к освобождению оккупированных РФ территорий : Gazeta.ua 18:06
- ВСУ должны быть готовы к наступлению для освобождения оккупированных территорий - главнокомандующий : 0642 Луганск 18:03
- 22.08.2021, 17:41 Главнокомандующий ВСУ: Армия должна готовиться к наступательным действиям для освобождения оккупированных территорий : В Час Пик 17:46
- Армия должна готовиться к наступлению на оккупированные территории, - главнокомандующий : Трасса Е95 17:14
- Армия должна готовиться к наступлению на оккупированные территории, - главнокомандующий : Лента новостей Одессы 17:13
- ВСУ должны готовиться к наступательным действиям для освобождения оккупированных территорий, - главнокомандующий Залужный : НикВести 17:10
- Армия должна быть готова к наступлению: главнокомандующий ВСУ сделал важное заявление : Днепровская Панорама 17:03
- ВСУ должны быть готовы к наступлению: Залужный сделал заявление : Вечерние Вести 16:59
- ВСУ должны готовиться к освобождению оккупированных территорий, - главнокомандующий : Телеканал "Дом" 16:48
- сегодня в 15:50 ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий, - Залужный : Трибун Луганска 16:47
- Главнокомандующий ВСУ заявил, что армия должна готовиться к наступательным действиям : Слово і Діло 16:43
- ВСУ нужно готовиться к наступательным действиям для освобождения оккупированной территории - Залужный : ОстроВ 16:41
- Украина должна готовиться к наступлению на оккупантов Донбасса - главнокомандующий ВСУ : Телеграф.com.ua 16:14
- Армия должна готовиться к наступлению на оккупированные территории - главнокомандующий ВСУ : Українська правда 16:11
- Залужный: ВСУ должны быть готовы к наступлению : ForUm 16:05
- ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий - Залужный : 5 Канал 15:30
- Залужный: ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий : Комета-Кропивницкий 15:23
- Главнокомандующий ВСУ считает, что украинская армия должна быть готова и к вторжению РФ, и к освобождению Донбасса : Преступности.нет 15:18
- ВСУ должны быть готовы к освобождению оккупированных территорий - главнокомандующий ВСУ : RUpor.info 15:13
- 13:40 22.08.2021 ВСУ должны быть готовы к наступлению - Залужный : Петр и Мазепа 15:11
- ВСУ нужно готовиться к наступательным действиям, - главнокомандующий Залужный : Еспресо TV 15:04
- Главком Залужный объяснил необходимость ВСУ готовиться к освобождению оккупированных территорий : UA.news 14:49
- Главнокомандующий Залужный: ВСУ должны быть готовы к наступлению для освобождения Донбасса : Бабель 14:45
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины призвал готовиться к наступательным действиям : Соцпортал 14:38
- ВСУ должны быть готовы к наступлению - заявление Залужного : Iнше ТВ 14:37
- Украинские военные должны быть готовы к наступлению и освобождению оккупированных территорий - главнокомандующий ВСУ : Гордон 14:37
- Главком ВСУ призвал готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий : Главред 14:36
- ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий, - Залужный : Цензор.Нет 14:32
- Главнокомандующий ВСУ: Украинские войска должны быть готовы к наступлению : MY.UA 14:16
- 22.08.2021 в 14:07 Главнокомандующий ВСУ заявил, что армия должна готовиться к наступательным действиям : InfoResist.org 14:15
- Главнокомандующий ВСУ: Украинские войска должны быть готовы к наступлению : КП в Украине 14:15