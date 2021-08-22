Завершилась укладка "Северного потока 2" в водах Дании (35)

Українська правда 2021.08.22 14:11

Воскресенье, 22 августа 2021, 14:07 Завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании. Источник: Интерфакс со ссылкой на данные позиционирования морских судов Детали: Сообщается, что в воскресенье, 21 августа, российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты. В проектной компании Nord Stream 2 AG не комментируют эту информацию.