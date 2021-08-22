Зеленский призвал Меркель давить на Россию, пока нет прогресса в нормандском формате (35)

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- "Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться": Зеленский о "нормандской встрече" : 112.ua 15:30
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- Зеленский о нормандской встрече: пока отсутствует прогресс, должно быть давление на Россию : Антикор.com.ua 15:11
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