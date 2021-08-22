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Фокус: Украина

Зеленский призвал Меркель давить на Россию, пока нет прогресса в нормандском формате

Зеленский призвал Меркель давить на Россию, пока нет прогресса в нормандском формате (35)

DsNews 2021.08.22 15:34
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи, но пока нет прогресса, нужно давить на Россию воскресенье, 22 августа 2021, 15:16 Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии, передает "ДС". Приоритетной темой переговоров было урегулирование на Донбассе, заявил Зеленский. Украина, ФРГ и Франция должны иметь скоординированную позицию в этом
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