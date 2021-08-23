Обстрение на Донбассе: В результате обстрела сепаратистов погиб боец ВСУ (24)

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- Сутки в ООС: оккупанты 5 раз открывали огонь, один украинский военный погиб : Николаевский центр журналистских расследований 13:10
- День в зоне ООС: погиб боец ВСУ : Kherson.life 12:58
- На Донбассе из-за обстрела оккупантов погиб украинский военный : UA.news 12:49
- На Донбассе 5 нарушений режима прекращения огня за сутки, погиб еще один украинский боец : Кочегарка Горловская 11:50
- 11:14 23/08/2021 Сутки в ООС: пять обстрелов, один погибший : ГолосUA 11:36
- На Донбассе боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и дистанционно минировали территории - один украинский боец погиб : Преступности.нет 11:18
- Сутки в ООС: боевики 5 раз открывали огонь, один украинский военный погиб : НикВести 11:10
- Обстрение на Донбассе: В результате обстрела сепаратистов погиб боец ВСУ : Позиция 10:40
- 10:13, Сегодня На передовой наш армеец получил смертельное огнестрельное ранение : Телерадиокомпания Сигма 10:36
- Сутки в ООС: пять обстрелов и погибший украинский военный : RegioNews 10:12
- Ситуация в ООС: 5 обстрелов, погиб украинский военнослужащий : Bigmir)net Новости 10:10
- Оккупанты 5 раз обстреляли украинские позиции: погиб военный : 5 Канал 10:01
- В результате обстрелов на Донбассе погиб украинский военный : Луганский Радар 09:57
- 23.08.2021 в 09:35 Террористы на Донбассе 5 раз открывали огонь. Погиб украинский военный : InfoResist.org 09:45
- В ОБСЕ зафиксировали пять нарушений режима тишины на Донбассе: погиб военный : NewsOne 09:40
- Война на Донбассе: за сутки оккупанты убили украинского военного : Национальный Банк Новостей 09:40
- Сутки на фронте: оккупанты убили украинского военного и применили запрещенные мины : Еспресо TV 09:04
- Сутки в ООС: Боевики пять раз открывали огонь, украинский военный погиб : 112.ua 09:00
- Под обстрелами на Донбассе погиб военный ВСУ : Вести.ua 08:46
- На Донбассе погиб украинский военный : Бабель 08:45
- ООС: боевики убили украинского военного : DailyUA 08:25
- ООС: боевики убили украинского военного : Українські національні новини 08:17
- Сутки ООС: 5 "нарушений", погиб один защитник : OstanniPodii.com 08:16
- На Донбассе от вражеских обстрелов ныне погиб военный : Ukr-Today.com 02:50