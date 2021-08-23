Обстрение на Донбассе: В результате обстрела сепаратистов погиб боец ВСУ (24)

Позиция 2021.08.23 10:40

23 августа 2021 10:13 Минувшие сутки, 22 августа, на Донбассе выдались неспокойными, пророссийские боевики 5 раз нарушили режим "тишины". Они обстреливали позиции украинской армии из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ в районе Луганского и Песков. Также в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника типа "Орлан-