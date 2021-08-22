В Украине за сутки подтвердили 1003 случая COVID-19 (7)

Новости Ю 2021.08.22 13:26

Сегодня, 10:29 Среди заболевших - 45 детей и 17 медиков. Источник: gordonua.com Умерло за сутки 25 человек, выздоровело 236 пациентов, госпитализирован 701 заболевший. "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях", - говорится в сообщении. С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 274 561 случай COVID-19, умерло