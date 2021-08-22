Зеленский и Меркель обсудили Северный поток-2 (8)

OilPoint 2021.08.22 17:15

22.08.2021 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве обсудили "Северный поток-2". Об этом лидеры двух стран сообщили на брифинге по результатам встречи в Мариинском дворце. Так, в частности, Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером вопросы энергетической безопасности и газопровод "Северный поток-2". По словам Меркель, Берлин "серьезно относится"к опасениям Украины по поводу