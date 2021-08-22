Антюх и Бойко сыграют с первых минут матча против Десны (35)

2021.08.23 (35)2021.08.22 (100) →
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- 23.08.2021 00:20 УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Десна - 4:0. Обзор матча : GlavPost.ua 00:38
- "Динамо" разгромило "Десну" в чемпионате УПЛ : GlavPost.Com 00:38
- УПЛ. "Динамо" - "Десна" 4:0. Видеообзор матча : Footboom.com 00:36
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