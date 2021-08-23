Генсек Совета Европы: "Мы поддерживаем полное внедрение Минских соглашений и выводов Парижского саммита Нормандской четверки" (48)

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- Почти на идеальном украинском: премьер Хорватии заявил, что Крым - это Украина : Антикор.com.ua 17:12
- Приглашаем РФ присоединиться к "Крымской платформе" для наработки путей деоккупации Крыма, - Зеленский : Антикор.com.ua 17:12
- В Кремле назвали саммит Крымской платформы "антироссийским мероприятием" : Гордон 17:07
- Август, 23 в 16:09 ЕС предоставил Украине со времени аннексии Крыма более EUR16 млрд - президент Евросовета : ICTV Факти 16:37
- Еще один украинский самолет эвакуировал людей из Афганистана : Шиповник.ua 16:36
- "Мы выведем Россию из Крыма". Интервью с Дмитрием Кулебой : Крым.Реалии RFE/RL 15:53
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- Украина самостоятельно никогда не сможет вернуть Крым, - Зеленский : Hubs 15:41
- Отношения Украины и США укрепятся еще больше после встречи Зеленского и Байдена в Вашингтоне - представитель США на Крымской платформе : Гордон 15:36
- Председатель Евросовета призвал РФ остановить насильственную интеграцию Крыма в свои границы : ASPInews 15:31
- 23 августа 2021, понедельник, 14:51 Великобритания отмечает необходимость международной консолидации для возможности деоккупации Крыма : Українські Новини 15:16
- Из Афганистана вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными : Барометр Южноукраинска 15:13
- Председатель парламента Украины назвал главную задачу Крымской платформы : АналитикаUA.net 15:07
- Крымская платформа является площадкой для выработки решений - депутат : АналитикаUA.net 15:07
- Генсек Совета Европы: "Мы поддерживаем полное внедрение Минских соглашений и выводов Парижского саммита Нормандской четверки" : Судебно-юридическая газета 14:41
- Крымская платформа - эффективный инструмент в противодействии российской агрессии, - Корниенко : Матриця свободи 14:31
- Из Афганистана вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными : Новости N 14:11
- Кто прибыл на саммит Крымской платформы: первые фото и видео : 24 канал 14:00
- 23 августа 2021, понедельник, 13:23 ЕС продолжит политику непризнания аннексии Крыма, - Глава Евросовета : Українські Новини 13:46
- Еще один украинский самолет эвакуировал людей из Афганистана : Слово і Діло 13:43
- Из Афганистана вылетел еще один украинский самолет : Хвиля 13:37
- ЕС продолжит политику непризнания аннексии Крыма, - Глава Евросовета : MY.UA 13:31
- Зеленский предложил сосредоточиться на практической работе в вопросах Крыма : 112.ua 13:30
- Назван гонорар Джамалы за выступление на саммите Крымской платформы : Гордон 13:06
- Сегодня, 12:20 "Политический перфоманс": в России оценили саммит "Крымской платформы" : ReplyUA.net 12:42
- 23 августа 2021, 12:11 "Крымская платформа - 2021": видеотрансляция крупнейшего саммита в истории Украины : Dialog.ua 12:33
- В Киеве стартовал первый саммит "Крымская платформа" : Национальный Банк Новостей 12:10
- В Киеве начался саммит "Крымской платформы": онлайн-трансляция : УНИАН 12:02
- "Россия бьется в истерике", - Корниенко объяснил важность запуска Крымской платформы в Украине (Видео) : ASPInews 12:01
- "Крымская платформа-2021": открывается крупнейший в истории Украины саммит : GuildHall 11:06
- Под Киевом накануне Дня Независимости появились билборды с надписью "Правительство убивает демократию" : Новости Киева 10:54
- Сегодня, 09:43 "Многие лидеры, даже не хочу говорить кто": Зеленский заявил, что Европа боится Россию : ReplyUA.net 10:12
- Треснувшая "платформа" или "раздвоение" Зеленского : Тарасова Правда 09:43
- 04:49 / 23.08.2021 Саммит "Крымская платформа" уже имеет свой логотип : Багнет 05:01
- Саммит "Крымская платформа" уже имеет свой логотип : MY.UA 05:01
- МИД презентовал логотип Крымской платформы : Антикор.com.ua 00:12