Генсек Совета Европы: "Мы поддерживаем полное внедрение Минских соглашений и выводов Парижского саммита Нормандской четверки" (48)

Front News International 2021.08.23 18:40

3 Час 42 Минуты Тому назад Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 23 августа в ходе саммита Крымская платформа заявила, что Совет Европы поддерживает полное внедрение Минских соглашений и выводов Парижского саммита Нормандской четверки. "После незаконной аннексии Крыма и Севастополя Совет Европы был первой международной организацией, которая в своем официальном заявлении осудила этот шаг.