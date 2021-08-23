Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте (46)

2021.08.23 (46)2021.08.22 (11) →
- Страны Балтии и Польша выступили с заявлением о Беларуси : Українська правда 19:11
- 52м. назад Польша построит забор на границе с Беларусью после притока мигрантов : Народный Корреспондент 19:11
- Польша объявила о строительстве забора на границе с Беларусью : Еспресо TV 19:04
- Четыре страны ЕС заявили о гибридной атаке со стороны режима Лукашенко. Польша начала строить стену на границе с Беларусью : Бабель 18:45
- Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью из-за мигрантов : Судебно-юридическая газета 18:41
- Премьер-министр Польши вновь обвинил Минск в преднамеренном использовании беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана : Fixygen 17:35
- Страны Балтии и Польша выступили с заявлением о Беларуси и "шантаже мигрантами" : УП Європейська правда 17:35
- 23.08.2021 в 17:12 Польша построит забор на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов : InfoResist.org 17:15
- Заявление Зеленского якобы на Крымской платформе Россию впервые признали оккупантом - неправда, - Елисеев : Еспресо TV 17:04
- Польша решила поставить на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра : Микола.net 17:04
- Лукашенко: Польша развязала приграничный конфликт : Вечерние Вести 16:59
- Польша будет строить 2,5-метровый забор на границе с Беларусью : Kafanews 16:47
- Польша собирается построить новый прочный забор на границе с Беларусью : ПрессОрг24 16:43
- Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью : Gazeta.ua 16:36
- Польша построит стену на границе с Беларусью : APnews.com.ua 16:31
- Лукашенко обвинил Польшу в развязывании приграничного конфликта с Беларусью : Матриця свободи 16:31
- Польша собирается построить новый прочный забор на границе с Беларусью : DailyUA 16:25
- В Польше планируют построить новый прочный забор на границе с Беларусью : Перший Незалежний 16:18
- Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра : ОстроВ 16:11
- Der Spiegel: Отрезвление на прощание : NewsMir.info 16:09
- Der Spiegel: Отрезвление на прощание : Главное 16:06
- Еще одна страна отгородится стеной от Беларуси : UA.news 15:49
- Польша собирается построить новый прочный забор на границе с Беларусью : Українські національні новини 15:47
- Власти Польши решили построить забор на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов : Гордон 15:37
- Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью из-за нелегалов : Капитал 15:20
- Страны Балтии и Польша призвали ООН принять меры в ситуации с мигрантами из Беларуси : FaceNews 15:00
- Польша построит двухметровый забор на границе с Беларусью из-за нелегалов : РБК-Україна 14:46
- Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте из-за афганских беженцев : 112.ua 14:30
- Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на границе : NewsMir.info 14:09
- Лукашенко рассказал, как беременных и мертвых выбрасывают на границу с Беларусью : Микола.net 14:04
- Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте : Микола.net 14:04
- 13:12 23.08.2021 Эстония, Латвия, Литва и Польша призвали ООН принять меры против Беларуси из-за ситуации с мигрантами на границе : Интерфакс-Україна 13:16
- Лукашенко сделал эпатажное заявление, обвиняя Польшу в пограничном конфликте : Информационное Сопротивление 13:13
- Лукашенко: Польша развязала приграничный конфликт : Bigmir)net Новости 13:10
- Лукашенко: Польша развязала приграничный конфликт : NewsMir.info 13:09
- Лукашенко: Польша развязала приграничный конфликт : MY.UA 13:01
- Страны Балтии и Польша обратились в ООН из-за нелегалов Лукашенко : GuildHall 12:36
- Сегодня 11:11 "Грязная игра Кремля": Польша обвинила РФ в организации мигрантского кризиса : Весь Харьков 12:10
- На границе Беларуси и Польши мигранты пятый день живут в импровизированном лагере : УП Європейська правда 12:05
- Путин: ужасы, происходящие в Афганистане, не так давно были в России, никто не хочет их повторения : Микола.net 12:04
- ГПК отреагировал на заявление о нарушении госграницы 12 белорусскими пограничниками : Микола.net 09:04
- "Стена" на границе с Беларусью является для Литвы приоритетом - Науседа : Укринформ 09:02
- "Стена" на границе с Беларусью является для Литвы приоритетом - Науседа : MY.UA 09:01
- Власти Польши предложили гуманитарную помощь мигрантам на границе с Беларусью : 112.ua 06:30