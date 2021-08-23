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Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте

Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте (46)

Микола.net 2021.08.23 14:04
Авг 23, 2021 Во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ Александр Лукашенко рассказал о ситуации на белорусско-польской границе. Он отметил, что в связи с последними событиями в Афганистане заметно увеличился поток нелегалов из этой страны, стремящихся через Беларусь попасть в ЕС. Через Беларусь, вы были правы, несколько десятков, может быть, сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев - не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев
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2021.08.23 (46)

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