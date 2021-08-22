В Афганистане еще остались украинцы - ОПУ (1)

Соцпортал 2021.08.22 11:38
10:50, 22.08.2021
Украина продолжит эвакуацию украинцев из Афганистана
В Киев в воскресенье прибыл эвакуационный самолет из Кабула, на борту
которого находились 83 человека, среди них 31 украинец, а также граждан
других государств
В Афганистане до сих пор находятся более сотни украинцев, и в течение
ближайших дней их должны оттуда вывезти, сообщил руководитель Офиса
президента Андрей Ермак встречая эвакуационный борт из Кабула, который
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