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Украина все еще надеется на оружие от Германии

Украина все еще надеется на оружие от Германии (7)

Ukr-Today.com 2021.08.22 20:50
22.08.2021, 19:28, Меркель в гостях у Зеленского Зеленский планирует во время встречи с президентом США Джо Байденом "очень предметно" обсудить вопросы развития украинского флота. Президент Владимир Зеленский все еще надеется на поставки оружия от Германии, сообщил он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве. По словам Зеленского, Украина обращалась с просьбой о поставках оружия к
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2021.08.23 (7)

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