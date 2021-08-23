Украина все еще надеется на оружие от Германии (7)

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- Глава "Нафтогаза" Витренко: Киев хочет сохранить транзита газа для предотвращения войны с Россией : Микола.net 06:04
- Меркель считает вероятным проложить еще один-одинехонек саммит "Норманди" при одном условии : Ukr-Today.com 04:50
- "Газпром" шантажирует газом Европу и в полтора раза урезал транзит через Украину - Витренко : Слово і Діло 03:13
- Транзит газа является предохранителем полномасштабного вторжения России - Витренко : Укринформ 02:02
- Итоги визита Меркель. Украина договорилась с Германией о производстве "зеленого водорода" : Антикор.com.ua 00:11
- Россия создает искусственный дефицит газа для запуска "Северного потока-2", - Витренко : Вечерние Вести 23:59
- Вторник: Россия создает ненастоящий дефицит газа для запуска "Нордового потока-2" : Ukr-Today.com 23:50