Украина все еще надеется на оружие от Германии (7)

Ukr-Today.com 2021.08.22 20:50

22.08.2021, 19:28, Меркель в гостях у Зеленского Зеленский планирует во время встречи с президентом США Джо Байденом "очень предметно" обсудить вопросы развития украинского флота. Президент Владимир Зеленский все еще надеется на поставки оружия от Германии, сообщил он на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве. По словам Зеленского, Украина обращалась с просьбой о поставках оружия к