В МИД России ожидают ухудшения отношений с ЕС из-за саммита "Крымской платформы" (23)

2021.08.23 (23)2021.08.22 (94) →
- Офисы "Крымской платформы" будут открываться в других странах - Зеленский : Ukr-Today.com 05:50
- Меркель объяснила свое отсутствие на Крымской платформе : Типичный Херсон 05:43
- Меркель объяснила свое отсутствие на Крымской платформе : Херсон Daily 05:38
- Зеленский попросил Эрдогана о помощи : Херсон Daily 05:08
- Зеленский попросил Эрдогана о помощи : Ukr-Today.com 04:50
- Зеленский попросил Эрдогана о помощи : Типичный Херсон 04:43
- Офисы Крымской платформы будут работать не только в Украине, - Зеленский : НикВести 04:10
- Представительства Крымской платформы будут работать и в других странах, - Зеленский : РБК-Україна 04:01
- Зеленский попросил Эрдогана о помощи : Bigmir)net Новости 03:40
- Офисы "Крымской платформы" будут не только в Украине - Зеленский : Gazeta.ua 03:36
- Зеленский попросил Эрдогана о помощи : MY.UA 03:31
- Представительства Крымской платформы будут работать не только в Украине, - Зеленский : 112.ua 02:30
- Зеленский пообещал открыть представительства "Крымской платформы" за рубежом : ZN,UA 02:18
- Президент Турции заверил Зеленского в поддержке "Крымской платформы" : Ukr-Today.com 01:50
- В Украину с визитом прибыл глава Евросовета : Гордон 01:36
- Президент Турции заверил Зеленского в поддержке "Крымской платформы" : Крым.Реалии RFE/RL 00:53
- Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению Россией более 100 крымских политзаключенных : Гордон 00:36
- Зеленский призвал Эрдогана посодействовать освобождению крымских татар, которые находятся в плену РФ : Газета День 00:27
- "Это не связано с Россией": Меркель пояснила замену представителя Германии на саммите "Крымской платформы" : ZN,UA 00:18
- Представительства Крымской платформы будут работать не только в Киеве, но и в других странах, - Зеленский : Антикор.com.ua 00:12
- Зеленский попросил Эрдогана поспособствовать освобождению крымских татар из плена России : Антикор.com.ua 00:12
- Россия сделала Крым военной базой - Кулеба : АналитикаUA.net 00:07