В МИД России ожидают ухудшения отношений с ЕС из-за саммита "Крымской платформы" (23)

Крым.Реалии RFE/RL 2021.08.22 21:53

22 августа 2021, 20:54 Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что участие европейских стран в саммите "Крымской платформы" окажет "негативное влияние" на отношения между Россией и Европейским союзом. Об этом Грушко сообщил в интервью изданию "Коммерсант". Также замглавы МИД России назвал предстоящий саммит "Крымской платформы" "политическим перформансом", который не "будет иметь никакого влияния" на