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В МИД России ожидают ухудшения отношений с ЕС из-за саммита "Крымской платформы"

В МИД России ожидают ухудшения отношений с ЕС из-за саммита "Крымской платформы" (23)

Крым.Реалии RFE/RL 2021.08.22 21:53
22 августа 2021, 20:54 Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что участие европейских стран в саммите "Крымской платформы" окажет "негативное влияние" на отношения между Россией и Европейским союзом. Об этом Грушко сообщил в интервью изданию "Коммерсант". Также замглавы МИД России назвал предстоящий саммит "Крымской платформы" "политическим перформансом", который не "будет иметь никакого влияния" на
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2021.08.23 (23)

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