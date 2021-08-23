В Киеве перекроют ряд улиц в центре города: схема (54)

2021.08.23 (54)2021.08.22 (54) →
- Центр Киева перекрыт: карта объезда : РБК-Україна 13:46
- В центре Киева перекроют движение из-за празднования Дня Флага : Контракты.ua 13:08
- В Одессу зашли военные корабли НАТО (фото) : Одесский Наблюдатель 13:05
- В Одессу прибыли корабли НАТО для участия в параде: видео и фото : Апостроф 13:00
- Над Крещатиком завтра пролетит авиация НАТО : Вечерние Вести 12:59
- Над Крещатиком завтра пролетит авиация НАТО : Kramatorsk.info 12:52
- Над Крещатиком в День независимости Украины пролетит авиация НАТО : КП в Украине 12:46
- Над Киевом на День Независимости пролетит авиация НАТО : Судебно-юридическая газета 12:42
- В Одесский порт зашли боевые корабли НАТО - они примут участие в параде ко Дню Независимости : Depo 12:30
- В Одессу зашли корабли НАТО : Резонанс.info 12:28
- Сегодня перекроют ряд улиц Киева : Газета День 12:27
- В Одессу зашли корабли НАТО : Культурометр Одессы 12:19
- В Киеве перекроют ряд улиц в центре города: схема : ZN,UA 12:18
- 23 августа, 2021, 11:34 В День Независимости над Крещатиком пролетит авиация НАТО : Zik 11:47
- В параде ко Дню Независимости примет участие авиация НАТО : UATV 11:45
- В Одессу зашли военные корабли НАТО (фото) : Топор 11:13
- В Киеве из-за мероприятий ко Дню Государственного Флага будет ограничено движение : Антикор.com.ua 11:11
- Авиация НАТО пролетит над Крещатиком в День Независимости : Парламент.UA 11:11
- Август, 23 в 10:49 Над Крещатиком в День Независимости пролетит авиация НАТО : ICTV Факти 11:07
- Авиация НАТО примет участие в параде ко Дню Независимости : Gazeta.ua 11:06
- В столице перекроют движение транспорта: перечень улиц : 5 Канал 11:01
- В Киеве на многих улицах перекрыли движение : Вести-UA 10:53
- В Киеве ко Дню флага перекроют часть дорог: где не сможете проехать 23 августа : Znaj.ua 10:48
- 23 августа, 2021, 10:15 В Киеве сегодня предусмотрено ограничение движения: Список улиц : Zik 10:47
- Праздничные дни: где в Киеве перекроют движение 23 и 24 августа : Vgorode.ua 10:47
- 23 августа 2021, понедельник, 10:30 Карта Сегодня в Киеве перекроют ряд улиц : Українські Новини 10:46
- Транспорт в Киеве не пустят на несколько улиц: список, схема объезда : Парламент.UA 10:41
- Центр Киева перекроют в День государственного флага: куда лучше не ехать : NewsOne 10:40
- Над Крещатиком завтра пролетит авиация НАТО: что известно : FinOboz 10:34
- Сегодня в Киеве перекроют ряд улиц : Укринформ 10:32
- Над Крещатиком пролетит авиация НАТО : РепортерUA 10:12
- Над Крещатиком завтра пролетит авиация НАТО: что известно : РБК-Україна 10:01
- В Киеве в День флага перекроют улицы: когда и где : 112.ua 10:00
- Как 23 августа будет работать транспорт в Киеве: перечень ограничений и схема : ТСН.ua 09:47
- Центр Киева 23 августа будет перекрыт: список улиц, которые стоит объехать : MY.UA 09:46
- Центр Киева перекроют для движения: список улиц : Хвиля 09:37
- В Киеве из-за мероприятий ко Дню Государственного Флага будет ограничено движение: карта перекрытия улиц : ТСН.ua 09:32
- В Украине отмечают День Государственного Флага : Антикор.com.ua 09:11
- В Киеве перекрыли движение из-за мероприятий ко Дню Государственного Флага (КАРТА) : Экономические новости 09:04
- Полиция Киева предупредила об ограничениях на День флага - карта : UA.news 08:49
- В Украине отмечают День Государственного Флага: программа мероприятий в Киеве : Obozrevatel 08:46
- Парад ко Дня Независимости Украины: где и когда смотреть онлайн-трансляцию : GlavPost.Com 08:38
- В Киеве ограничат движение транспорта 23 августа: Список улиц : Перший Незалежний 08:18
- В центре Киева сегодня перекроют улицы: куда лучше не ехать : УНИАН 08:02
- Военные Великобритании примут участие в параде в Украине : УКРОП.org 07:55
- День Государственного флага: в Киеве перекрыли улицы : ПрессОрг24 07:43