В Киеве перекроют ряд улиц в центре города: схема (54)

ZN,UA 2021.08.23 12:18

23 августа, 2021, 12:13 Ограничения водятся практически на всех центральных улицах Киева. Фото: сайт Обозреватель Во время мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины, 23 августа запланировано перекрытие движения транспорта. Об этом говорится в сообщении МВД Предусмотрено полное ограничение движения с 06:00 и до окончания мероприятий на улицах: Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Крепостного переулка);