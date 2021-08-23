Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Киеве перекроют ряд улиц в центре города: схема

В Киеве перекроют ряд улиц в центре города: схема (54)

ZN,UA 2021.08.23 12:18
23 августа, 2021, 12:13 Ограничения водятся практически на всех центральных улицах Киева. Фото: сайт Обозреватель Во время мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага Украины и Дню Независимости Украины, 23 августа запланировано перекрытие движения транспорта. Об этом говорится в сообщении МВД Предусмотрено полное ограничение движения с 06:00 и до окончания мероприятий на улицах: Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Крепостного переулка);
КИЕВ, ДЕНЬ, ПАРАД, ГРУШЕВСКИЙ, ХМЕЛЬНИЦКИЙ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, Шевченко, Хмельницкий, Грушевский, Франко, Украина, Киев, Житомир, Одесса
2021.08.23 (54)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021