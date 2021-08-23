Не сдержать слез гордости. В Киеве подняли самый большой флаг Украины. Фото и видео (50)

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- Украина празднует День государственного флага. К поздравлениям присоединились защитники с фронта : QHA Кримські новини 12:26
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- Церемония поднятия Государственного Флага: что происходит в разных городах : Антикор.com.ua 12:12
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- В Киеве подняли самый большой флаг Украины : Gazeta.ua 12:06
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- 23 августа, 11:37 В одесском аэропорту подняли самый большой государственный флаг области : Думская.net 12:04
- Сегодня 11:11 Одесский аэропорт украсили огромнейшим флагом Украины : Таймер Одесса 11:45
- Не сдержать слез гордости. В Киеве подняли самый большой флаг Украины. Фото и видео : Hyser 11:42
- На территории Национального музея истории Украины подняли флаг: как проходила церемония : 5 Канал 11:30
- 23 августа, 2021, 11:11 Над Киевом подняли самый большой Государственный флаг Украины : Zik 11:17
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- В Харькове на самый высокий в Европе флагшток подняли государственный флаг : MyKharkov.info 11:04
- В Киеве подняли самый большой флаг Украины, Зеленский поднимал флаг в географическом центре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 11:02
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- Церемония поднятия Государственного Флага: что происходит в разных городах - волшебные фото : 24 канал 11:00
- Над Киевом подняли самый большой флаг Украины : Kramatorsk.info 10:53
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- 08:55 23 Авг 2021 Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага : Рубрика 09:32
- Под залпы ружей: В Харькове подняли самый высокий флаг Украины (ФОТО) : Depo 09:28
- День Государственного флага: где перекроют улицы в столице : Слово і Діло 09:13
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- Самый большой государственный флаг поднимают в Киеве: онлайн-трансляция : Сегодня.ua 09:01
- Сегодня День Государственного Флага Украины - как будет отмечать столица : Kiev24.com 08:49
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