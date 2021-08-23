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Фокус: Украина

Не сдержать слез гордости. В Киеве подняли самый большой флаг Украины. Фото и видео

Не сдержать слез гордости. В Киеве подняли самый большой флаг Украины. Фото и видео (50)

Hyser 2021.08.23 11:42
Лидия Лыско 11:20 23.08 Впервые в истории флаг был поднят на территории мемориального комплекса Самый большой флаг Украины. Фото: скриншот YouTube-видео. В День государственного флага в Киеве подняли самый большой флаг Украины. В этот же день в селе Марьяновка Черкасской области на поднятии государственного знамени присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Украинская правда".
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2021.08.23 (50)

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