11:30 22.08.2021 Главу Комиссии по азартным играм задержали на крупной взятке (7)

Петр и Мазепа 2021.08.22 11:41

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении взятки в размере 90 тысяч долларов. Как сообщает НАБУ, чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что член комиссии предложил за взятку подтвердить соответствие помещений игорного