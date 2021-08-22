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Фокус: Украина

11:30 22.08.2021 Главу Комиссии по азартным играм задержали на крупной взятке (7)

Петр и Мазепа 2021.08.22 11:41
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) при получении взятки в размере 90 тысяч долларов. Как сообщает НАБУ, чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса. Детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что член комиссии предложил за взятку подтвердить соответствие помещений игорного
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2021.08.23 (7)

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