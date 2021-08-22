Кличко прокомментировал его недопуск к встрече с Меркель (7)

Новости Ю 2021.08.22 19:25

Сегодня, 18:20 Фото: Скриншот из видео Охрана не пустила Кличко в аэропорт Борисполь встретить Меркель Вместо того, чтобы укреплять украино-немецкие отношения, на Банковой пол ночи думали, как не допустить встречи Кличко с Меркель, считает мэр. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал инцидента в аэропорту Борисполь, куда утром в восркесенье, 22 августа, его не пустили на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.