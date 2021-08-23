Зеленский впервые вручил награды "легендам Украины" (видео) (14)

Сегодня.ua 2021.08.23 00:16

Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня 22 августа, 23:59 Шесть легендарных личностей лично участвовали в церемонии, а присвоенную посмертно награду композитору Мирославу Скорику президент вручил его жене Олег Блохин, София Ротару и Иван Марчук стали первыми "легендами Украины" / Фото: Коллаж: Сегодня В Мариинском парке в Киеве вечером в воскресенье прошла церемония награждения новым знаком отличия "Национальная легенда Украины" семи выдающихся украинцев.