Зеленский впервые вручил награды "легендам Украины" (видео) (14)

2021.08.23 (14)2021.08.22 (30) →
- Владимир Зеленский наградил Софию Ротару перед Днем Независимости: "Национальная легенда украинской музыки" : Znaj.ua 06:18
- Новая награда "Национальная легенда Украины" обрела владельцев : На пенсии 02:05
- Зеленский вручил первые награды "Национальная гордость Украины" спортсмену и людям искусства : ZN,UA 01:48
- Официально стали "легендами": Зеленский наградил семь выдающихся украинцев (видео) : Подробности.ua 01:41
- Зеленский впервые вручил награды "легендам Украины" (видео) : Гуру.ua 00:40
- Ротару, Блохин, Рыбчинский. Зеленский вручил первые семь наград "Национальная легенда Украины" : Гордон 00:36
- Зеленский сделал Блохина, Ротару и еще пятерых выдающихся украинцев "национальными легендами" (видео) : УНИАН 00:32
- Блохин получил награду "Национальная легенда Украины" от Зеленского : Tribuna.com Украина 00:17
- Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда" семи выдающимся украинцам : РБК-Україна 00:16
- Зеленский впервые вручил награды "легендам Украины" (видео) : Сегодня.ua 00:16
- Первые награды "Национальная легенда" получили семь выдающихся украинцев : НикВести 00:10
- Зеленский вручил первые семь наград "Национальная легенда Украины" : ДнепрCity.net 00:03
- Зеленский вручил первые награды "Национальная легенда Украины". Их получили Рыбчинский, Марчук, Блохин, Вантух, Потапова, Ротару, Сокрик (посмертно). ВИДЕО : Цензор.Нет 00:02
- Зеленский вручил Блохину награду "Национальная легенда Украины" : Metaratings 23:59