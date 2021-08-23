В Украине отмечают День Государственного Флага (49)

Центр журналистских расследований 2021.08.23 09:46

09:38 В понедельник, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного Флага. Праздник установлен "в честь многовековой истории украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины" согласно Указу Президента от 23 августа 2004 года. В 2009 году были внесены изменения в этот указ и основана ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.