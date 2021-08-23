В Украине отмечают День Государственного Флага (49)

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- Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага : Вся Власть 12:58
- В День Флага Украины над Измаилом взметнулись два знамени - страны и города : Izmail.es 12:54
- В Украине отмечают День Государственного Флага : Контракты.ua 12:38
- В Украине сегодня отмечают День государственного флага : АТН 12:31
- Украинцы в Нидерландах развернули 30-метровый сине-желтый флаг : Газета День 12:27
- Украина празднует День государственного флага : Газета День 12:27
- День Государственного флага Украины 2021: интересные факты о празднике : Ivona 12:16
- Украина отмечает день государственного флага : NovostiUA.net 12:11
- Сегодня 12:00 В Украине сегодня отмечают День государственного флага : Весь Харьков 12:10
- Украина отмечает День Государственного Флага : Zerkalo.mk.ua 12:02
- Украина празднует День Государственного Флага : Lenta.ua 11:39
- В Славянске отметили День флага Украины : Деловой Славянск 11:37
- В Нидерландах развернули 30-метровый сине-желтый флаг : Укринформ 11:32
- 23 августа - День Государственного Флага : Дружковка на ладонях 11:27
- 23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага : Донбасс ИА 11:27
- 23-Aug-2021 09:26 23 августа в Украине - День Государственного Флага : Южная правда 11:23
- 23.08.2021, 10:12 Украина отмечает День Государственного Флага : АСН.in.ua 11:13
- В Украине отмечают День государственного флага : Подробности.ua 11:11
- 23 августа в Украине отмечают День государственного флага : Bigmir)net Новости 11:10
- Сине-желтый или желто-синий? Каким должен быть украинский флаг, чтобы страна процветала? : На пенсии 11:05
- Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага : Знамя индустрии 11:03
- В Украине сегодня отмечают День государственного флага : Kramatorsk.info 10:53
- 23.08.2021 :: 10:15 В понедельник, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного Флага : Транспортный бизнес 10:43
- 09:50, Сегодня 23 августа в Украине отмечают День Государственного Флага : Телерадиокомпания Сигма 10:36
- В Украине отмечают День Государственного Флага : Флот2017 10:35
- Возле Верховной Рады торжественно подняли флаг Украины - фоторепортаж : Телеграф.com.ua 10:14
- Август, 23 в 9:50 В посольстве Украины в Китае торжественно подняли сине-желтый флаг : ICTV Факти 10:07
- Сегодня Украина отмечает День Государственного флага : ForUm 10:05
- На Хортице поднимут самый большой в городе флаг Украины : Запорожские вести 10:04
- 23 августа украинцы отмечают День государственного флага : Izmail.es 09:54
- В Украине отмечают День государственного флага : Вести-UA 09:53
- В Украине отмечают День Государственного Флага : Центр журналистских расследований 09:46
- 23 августа 2021, понедельник, 09:30 Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага : Українські Новини 09:46
- В Украине отмечают День Государственного Флага : РепортерUA 09:42
- День Государственного Флага 2021. История возникновения праздника в Украине : Hyser 09:41
- День флага Украины: история праздника и интересные факты о государственный символ : Прямий канал 09:31
- Экскурс в историю: День Государственного флага Украины : 112.ua 09:30
- Август, 23 в 8:30 Больше, чем символ: как менялся и что означает флаг Украины : ICTV Факти 09:07
- День флага Украины. История и интересные факты о национальном символе : 06452.com.ua Северодонецк 09:00
- 23 августа 2021, 08:23 Сегодня в Украине отмечают День Государственного Флага : Восточный Вариант 08:46
- В Украине отмечают День Государственного Флага: В ООС трогательно поздравили украинцев : DsNews 08:34
- В Украине сегодня отмечают День государственного флага : РБК-Україна 08:31
- День флага Украины 2021: история праздника, дата, интересные факты : УНИАН 08:02
- В Украине отмечают День Государственного Флага : Укринформ 07:17
- В Украине отмечают День Государственного Флага : MY.UA 07:16
- В Украине отмечают День Государственного Флага : Главное 07:06