23.08.2021, 11:15 Болельщики устроили драку с футболистами на матче "Ниццы" с "Марселем". Встречу не доиграли (54)

АСН.in.ua 2021.08.23 12:13

Матч 3-го тура французской лиги 1 между "Ниццей" и "Марселем" был остановлен на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев. Причина - беспорядки с участием болельщиков "Ниццы". В конце второго тайма встречи, проходившей вечером 22 августа на стадионе в Ницце, десятки фанатов выбежали на поле, напав на футболистов гостевой команды.