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На Киевщине мужчины не поделили место в цирке и устроили стрельбу

На Киевщине мужчины не поделили место в цирке и устроили стрельбу (68)

MY.UA 2021.08.23 00:16
22 августа, 21:09 Новость на украинском Инцидент произошел в Василькове / фото полиция В городе Васильков (Киевская область) мужчины не поделили место в цирке и устроили стрельбу. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook. Ссора между мужчинами произошла в воскресенье, 22 августа, около 19:30 из- за недостатка посадочных мест во время представления передвижного цирка.
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