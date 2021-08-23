На Киевщине мужчины не поделили место в цирке и устроили стрельбу (68)

MY.UA 2021.08.23 00:16

22 августа, 21:09 Новость на украинском Инцидент произошел в Василькове / фото полиция В городе Васильков (Киевская область) мужчины не поделили место в цирке и устроили стрельбу. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook. Ссора между мужчинами произошла в воскресенье, 22 августа, около 19:30 из- за недостатка посадочных мест во время представления передвижного цирка.