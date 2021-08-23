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11:21 23/08/2021 Еврокомиссия: двери ЕС перед Украиной по-прежнему закрыты

11:21 23/08/2021 Еврокомиссия: двери ЕС перед Украиной по-прежнему закрыты (50)

ГолосUA 2021.08.23 11:36
Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал маловероятным старт процедуры принятия Украины в ЕС. Об этом сообщает "РБК-Украина". Домбровскис напомнил, что открытие новых переговоров о вступлении в ЕС - "это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами". "И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", - отметил высокопоставленный европейский чиновник.
УКРАИНА, ВСТУПЛЕНИЕ, ЧЛЕНСТВО, СОЖАЛЕНИЕ, ПОВЕСТКА, ЗАПУСК, Украина

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