11:21 23/08/2021 Еврокомиссия: двери ЕС перед Украиной по-прежнему закрыты (50)

ГолосUA 2021.08.23 11:36

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал маловероятным старт процедуры принятия Украины в ЕС. Об этом сообщает "РБК-Украина". Домбровскис напомнил, что открытие новых переговоров о вступлении в ЕС - "это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами". "И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", - отметил высокопоставленный европейский чиновник.