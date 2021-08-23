Государственный флаг подняли в географическом центре Украины (ВИДЕО) (35)

UATV 2021.08.23 09:45

Сегодня в 09:24 Фото Укринформ Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День Государственного флага. Об этом пишет UA. На государственном уровне праздник начали отмечать с 2004 года. Сегодня Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага Украины, которая состоялась в географическом центре нашей страны - селе Марьяновка Черкасской области. "25 стальных крыльев, олицетворяющих наши 24 области и наш Крым, это символ