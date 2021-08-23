Столкновения полиции и ветеранов в географическом центре Украины. PavlovskyNEWS (51)

- На мероприятиях с участием Зеленского произошли стычки : Вести-UA 13:53
- Шестеро задержанных: история с массовым столкновением полиции и ветеранов АТО, которые ехали к Зеленскому, получила продолжение : ТСН.ua 13:47
- Хотели попасть к Зеленскому: на Черкащине полицейские задержали ветеранов АТО (Фото) : IPnews 13:45
- Полицию подняли по тревоге. Зеленскому устроили "горячий прием" в Черкасской области : Hyser 13:42
- 23 августа, 2021, 12:51 В Черкасской области задержали лиц, пытавшихся сорвать мероприятия с участием президента : Zik 13:17
- 23.08.2021 в 13:06 На Черкащине "Нацкорпус" пытался сорвать выступление Зеленского : InfoResist.org 13:15
- В Черкасской области Нацкорпус пытался сорвать выступление Зеленского, полиция задержала шесть человек (фото, видео) : Телеграф.com.ua 13:14
- В Черкасской области пытались сорвать выступление Зеленского, несколько человек задержали : Слово і Діло 13:13
- В Черкасской области задержаны 6 человек, пытавшихся сорвать выступление Зеленского, - полиция : Новости N 13:11
- Полиция задержала шестерых человек, которые пытались сорвать церемонию ко Дню государственного флага с участием Зеленского : Еспресо TV 13:04
- Хотели задать неудобные вопросы Зеленскому: в Черкасской области полиция избила ветеранов российско-украинской войны : Прямий канал 13:01
- В Черкасской обл. перед выступлением Зеленского произошли стычки "Нацкорпуса" и полиции (фото, видео) : 112.ua 13:00
- Столкновения полиции и ветеранов в географическом центре Украины. PavlovskyNEWS : Голос Правди 12:44
- Во время поднятия флага в Украине произошел казус : Интеллект Украины 12:44
- На Черкащине пытались сорвать поднятие флага Зеленским: задержаны шесть человек : RUpor.info 12:43
- В Черкасской области ветераны АТО пришли на беседу к Зеленскому, но им помешала полиция (фото, видео) : Realist.online 12:42
- Шесть человек задержаны при попытке помешать выступлению Зеленского в Черкасской области : ОстроВ 12:41
- Во время поднятия флага в Украине произошел казус : From-UA.com 12:36
- В Черкасской области задержаны 6 человек, пытавшихся сорвать выступление Зеленского, - полиция : Фокус 12:35
- На Черкасчине задержали 6 человек, пытавшихся сорвать мероприятия с участием Зеленского : ForUm 12:35
- В Черкасской области пытались сорвать поднятие флага Зеленским: 6 человек задержаны : УНИАН 12:32
- Полиция о столкновениях на Черкасщине: неизвестные пытались сорвать мероприятие с участием президента : Цензор.Нет 12:32
- Во время поднятия флага в Украине произошел казус : MY.UA 12:31
- Полиция задержала 6 человек, которые пытались сорвать мероприятия с участием Президента : Укринформ 12:17
- Выступление Зеленского хотели сорвать - полиция : РепортерUA 12:12
- На мероприятиях в Черкасской области с участием Зеленского произошли стычки активистов с полицией : Антикор.com.ua 12:11
- На Черкасчине задержали шесть человек, которые пытались сорвать мероприятие с участием Зеленского : DsNews 12:04
- В Черкасской области, куда приезжал Зеленский, неизвестные подрались с полицией: шестерых задержали : APnews.com.ua 12:01
- Столкновения полиции и ветеранов АТО в Черкасской области: задержаны шесть человек [фото, видео] : КП в Украине 12:00
- 23 августа 2021 11:49 Хотели пообщаться с Зеленским: в Черкасской области ветераны АТО подрались с полицией : Klymenko time 11:50
- Нацкорпус хотел сорвать выступление Зеленского: 6 задержанных : Українська правда 11:41
- В Черкасской области произошли столкновения между ветеранами, которые приехали на открытие арт - объекта "Сердце Украины", и правоохранителями : Politeka 11:41
- Нацкорпус подрался с силовиками на мероприятии с участием Зеленского : Gazeta.ua 11:36
- В Черкасской области произошло массовое столкновение ветеранов АТО и полиции: ехали к Зеленскому (фото, видео) : ТСН.ua 11:32
- В Черкасской области во время церемонии с участием Зеленского полицейские задержали представителей Нацкопуса (Фото) : ASPInews 11:31
- Драка активистов и полиции произошла на мероприятии с Зеленским (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 11:25
- На мероприятии с Зеленским в Черкасской области произошли столкновения активистов и полиции, есть задержанные : DailyUA 11:25
- Между ветеранами и полицией произошли столкновения в Черкасской области : Znaj.ua 11:18
- В Черкасской области произошли массовые столкновения ветеранов АТО и полиции : MY.UA 11:16
- На мероприятии с Зеленским в Черкасской области произошли столкновения ветеранов и полиции : NewsMir.info 11:09
- На мероприятии с Зеленским в Черкасской области произошли столкновения активистов и полиции, есть задержанные : NewsWeek 11:07
- На мероприятии с Зеленским в Черкасской области произошли столкновения ветеранов и полиции : Главное 11:06
- На Черкащине произошли столкновения ветеранов АТО и полиции : SiteUA 11:02
- На мероприятиях в Черкасской области с участием Зеленского произошли стычки активистов с полицией. Фото : Obozrevatel 11:01
- На мероприятии с Зеленским в Черкасской области произошли столкновения активистов и полиции, есть задержанные : ПрессОрг24 10:43
- На мероприятии с Зеленским в Черкасской области произошли столкновения активистов и полиции, есть задержанные : Українські національні новини 10:32