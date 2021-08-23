Столкновения полиции и ветеранов в географическом центре Украины. PavlovskyNEWS (51)

Голос Правди 2021.08.23 12:44

23.08.2021 Журналисты главного оппозиционного проекта Украины "Голос Правды публикуют новое видео коллег в рамках обзора СМИ. Массовое столкновение ветеранов АТО и полиции произошло на трассе возле села Марьяновка на Черкащине, куда должен приехать президент Зеленский для открытия самого большого в области флага в географическом центре Украины за 24 миллиона грн Ветераны установили колонку, чтобы президент их услышал, но полиция