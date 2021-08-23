Папа Франциск может отречься от Святого Престола - СМИ (40)

Укринформ 2021.08.23 18:32

23.08.2021 18:26 Папа Римский Франциск может добровольно уйти со Святого Престола из-за проблем со здоровьем. Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Affari Italiani. Мотивом потенциального отречения Папы Римского называют неудовлетворительное состояние его здоровья после недавней сложной операции на кишечнике. Напомним, что Франциск перенес эту операцию 4 июля. Папа Франциск, как отмечается, уже выразил намерение уйти со Святого Престола.