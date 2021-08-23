Стало известно имя военного, погибшего на фронте 22 августа (24)

Еспресо TV 2021.08.23 13:04

23 августа, 2021 понедельник 12:03 22 августа в результате обстрела российских оккупантов погиб военный 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода лейтенант Юрий Михайлов Об этом сообщает пресс-служба подразделения в Facebook. "С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15.15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов", - говорится в сообщении.