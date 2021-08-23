В Запорожском перинатальном центре новорожденный получил ожоги (31)

Верже 2021.08.23 14:26

23.08.2021 В Запорожском Областном перинатальном центре новорожденный получил ожоги спины и ягодиц I и II степени. В настоящее время состояние ребенка стабильное. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области. Сегодня, 23 августа, в 9.20 по спецлинии "102" обратился житель Запорожья 1993 года рождения и рассказал, что в Областном перинатальном центре Запорожского областного совета его новорожденная дочь получила ожоги.