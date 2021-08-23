В Запорожском перинатальном центре новорожденный получил ожоги (31)

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- В Запорожье в перинатальном центре младенец получил ожоги. Полиция открыла дело : DailyUA 17:24
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- В запорожском роддоме ребенок получил ожоги I степени : Bigmir)net Новости 17:10
- В Запорожье в перинатальном центре младенец получил ожоги. Полиция открыла дело : NewsWeek 17:07
- В Запорожье в перинатальном центре младенец получил ожоги. Полиция открыла дело : Українські національні новини 17:02
- В Запорожье новорожденная получила ожоги в больнице, медсестер отстранили : MY.UA 16:31
- В Запорожье новорожденная получила ожоги в больнице, медсестер отстранили : КП в Украине 16:30
- Забыли на согревающем коврике - младенец получил ожоги в перинатальном цетре Запорожья : NNS Никополь 16:26
- Забыли на согревающем коврике - младенец получил ожоги в перинатальном цетре Запорожья : NNS Никополь 16:26
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- В запорожском перинатальном центре малышка получила серьезные ожоги : SkyNewsZP 15:37
- В запорожском перинатальном центре младенец получил серьезные ожоги : Depo 15:30
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- В Запорожье в перинатальном центре новорожденная малышка получила ожоги : SkyNewsZP 14:37
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- В Запорожском перинатальном центре новорожденный получил ожоги : Верже 14:26
- ЧП в перинатальном центре: Новорожденный ребенок получил ожоги : Запорожские вести 14:04
- Медсестер отстранили: в Запорожье малышка получила серьезные ожоги в перинатальном центре : Vgorode.ua 13:47
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- Медсестер отстранили: в Запорожье малышка получила серьезные ожоги в перинатальном центре : SkyNewsZP 13:36
- В Запорожье в перинатальном центре малышка получила серьезные ожоги : РИА Мелитополь 13:28
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- В запорожском областном перинатальном центре младенец получил ожоги : РепортерUA 13:12
- Медсестер отстранили: в Запорожье малышка получила серьезные ожоги в перинатальном центре : NewsMir.info 13:09
- 12:28, Понедельник, 23 августа 2021 В Запорожье в перинатальном центре младенец получил ожоги: открыто уголовное дело : Actual Today 13:07
- В Запорожье в перинатальном центре новорождённый ребёнок получил ожоги : 061.ua Запорожье 13:02