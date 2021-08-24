Два бабьих лета: синоптики дали прогноз на сентябрь (163)

MY.UA 2021.08.24 19:46

24 августа, 16:39 Лето подходит к своему завершению, и по прогнозу погоды в конце августа уже наступит метеорологическая осень с дождями и похолоданием. Синоптики прогнозируют снижение температуры почти во всех регионах страны уже с сегодняшнего дня, пишет today. Бабье лето в этом году будет не одно. Ожидается, что к середине первого осеннего месяца заметно похолодает, а с третьей декады начнется потепление.

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