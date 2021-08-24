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Ситуация в Афганистане: талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Ситуация в Афганистане: талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа (155)

DailyUA 2021.08.24 18:25
Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель радикального движения "Талибан" Забихулла Муджахид. Мероприятие транслировал телеканал Al Jazeera, пишет УНН. Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный
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2021.08.24 (155)

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