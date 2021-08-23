Визит Меркель в Киев: ухудшатся ли отношения с Германией и какая судьба СП-2 (3)

MY.UA 2021.08.23 23:46

23 августа, 20:36 Меркель постарается передать украинское портфолио следующему канцлеру, так как в Германии Украина остается важной темой внешней политики. Эксперт оценил визит Меркель в Украину / Getty Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев подтвердил то, что она продолжает интересоваться и с заботой относиться к Украине, заявил старший эксперт программы европейских, региональных и российских исследований