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Фокус: Украина

Визит Меркель в Киев: ухудшатся ли отношения с Германией и какая судьба СП-2

Визит Меркель в Киев: ухудшатся ли отношения с Германией и какая судьба СП-2 (3)

MY.UA 2021.08.23 23:46
23 августа, 20:36 Меркель постарается передать украинское портфолио следующему канцлеру, так как в Германии Украина остается важной темой внешней политики. Эксперт оценил визит Меркель в Украину / Getty Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев подтвердил то, что она продолжает интересоваться и с заботой относиться к Украине, заявил старший эксперт программы европейских, региональных и российских исследований
ЗЕЛЕНСКИЙ, КАНЦЛЕР, УКРАИНА, ПОТОК, ГАЗОПРОВОД, ТРАНЗИТ, Зеленский, Украина, Германия, Россия, Киев, США, Крым
2021.08.24 (3)

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