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Фокус: Украина

Лидеры G7 на встрече обсудят возможность признать "Талибан" - CNN (79)

ПрессОрг24 2021.08.24 19:43
24 Авг, 18:20 Главы "Группы семи" планируют во вторник обсудить, должны ли они признать "Талибан" в качестве правительства Афганистана. Об этом американскому каналу CNN сообщили источники, знакомые с процессом, передает УНН. Детали Отмечается, что хотя продление крайнего срока вывода американских войск и будет наиболее актуальным пунктом повестки дня во вторник, любое решение касательно признания "Талибана" будет иметь огромные последствия, которые
АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ЭВАКУАЦИЯ, АФГАНЕЦ, ДЖО, ДЖОНСОН, Джонсон, Афганистан, США, Великобритания, Украина
2021.08.24 (79)

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