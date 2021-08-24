Лидеры G7 на встрече обсудят возможность признать "Талибан" - CNN (79)

ПрессОрг24 2021.08.24 19:43

24 Авг, 18:20 Главы "Группы семи" планируют во вторник обсудить, должны ли они признать "Талибан" в качестве правительства Афганистана. Об этом американскому каналу CNN сообщили источники, знакомые с процессом, передает УНН. Детали Отмечается, что хотя продление крайнего срока вывода американских войск и будет наиболее актуальным пунктом повестки дня во вторник, любое решение касательно признания "Талибана" будет иметь огромные последствия, которые

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