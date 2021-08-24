Лидеры G7 на встрече обсудят возможность признать "Талибан" - CNN (79)

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- Байден не исключил продления миссии США в Афганистане после 31 августа : Страна.ua 22:31
- G7 требует от "Талибана" позволить эвакуации и после 31 августа : DailyUA 22:24
- Талибы с 31 августа запретят эвакуацию иностранцев из Афганистана : Gazeta.ua 22:06
- G7 требует от "Талибана" позволить эвакуации и после 31 августа : ДнепрCity.net 22:03
- Байден не хочет затягивать выход из Афганистана из-за риска терактов, - NYT : РБК-Україна 21:46
- "Большая семерка" требует от талибов гарантий при эвакуации : FaceNews 21:45
- G7 требует от "Талибана" позволить эвакуации и после 31 августа : Українські національні новини 21:32
- 21:18 24.08.2021 G7 призывает талибов гарантировать всем желающим покинуть Афганистан безопасный отъезд и после 31 августа : Интерфакс-Україна 21:30
- Великобритания эвакуировала более 7 тысяч человек из Афганистана : MY.UA 21:16
- Страны G7 потребовали от "Талибана" гарантию безопасной эвакуации граждан до и после 31 августа : КП в Украине 21:15
- G7 требует от "Талибана" разрешить эвакуации и после 31 августа : Українська правда 20:41
- G7 требует от "Талибана" разрешить эвакуации и после 31 августа : УП Європейська правда 20:35
- Джо Байден провел виртуальную встречу G7 по ситуации в Афганистане : ZN,UA 20:18
- Лидеры G7 согласовали "дорожную карту" сотрудничества с "Талибаном" в Афганистане : РБК-Україна 20:16
- 9м. назад WSJ: "позорный уход" Байдена из Афганистана стал пощёчиной для НАТО : Народный Корреспондент 20:10
- Британское правительство обсудит уголовную ответственность за въезд в Афганистан: будут наказывать на 10 лет : MY.UA 19:46
- Лидеры G7 на встрече обсудят возможность признать "Талибан" - CNN : ПрессОрг24 19:43
- Лидеры G7 начали встречу, посвященную Афганистану : Bigmir)net Новости 19:40
- Лидеры G7 начали встречу, посвященную Афганистану : MY.UA 19:31
- Лидеры G7 на встрече обсудят возможность признать "Талибан" - CNN : DailyUA 19:25
- Лидеры G7 начали виртуальную встречу по поводу ситуации в Афганистане : Медіаплатформа "НАШ" 18:40
- Талибы хотят запретить эвакуацию людей из захваченного ими Афганистана : NewsOne 18:40
- Лидеры G7 на встрече обсудят возможность признать "Талибан" - CNN : Українські національні новини 18:32
- В Кабуле глава ЦРУ встретился с одним из лидеров талибов : 112.ua 18:30
- Лидеры G7 начали виртуальную встречу по поводу ситуации в Афганистане : РБК-Україна 18:16
- Лидеры G7 начали виртуальную встречу по поводу ситуации в Афганистане : Антикор.com.ua 18:12
- "Талибан" планирует запретить эвакуацию из Кабула : Антикор.com.ua 18:11
- Захвата самолета в Кабуле не было, но без инцидентов не обошлось: как все происходило на самом деле : Obozrevatel 18:01
- "Талибан" пригрозил запретить эвакуацию людей из Кабула, если США не выведет войска : APnews.com.ua 17:31
- Директор ЦРУ провел встречу с лидером талибов в Афганистане - СМИ : DailyUA 17:25
- Талибы похищают детей и стариков, чтобы использовать их в качестве живого щита - афганский политик : Комета-Кропивницкий 17:23
- США поддерживают контакты с "Талибаном", но о доверии речь не идет - Госдеп : Комета-Кропивницкий 17:23
- Онлайн-сервис Airbnb предложил бесплатное размещение для 20 тыс. беженцев из Афганистана : Гордон 17:07
- Директор ЦРУ провел встречу с лидером талибов в Афганистане - СМИ : ПрессОрг24 16:43
- Шансов на эвакуацию не было. Стало известно о ЧП с украинским самолетом в Кабуле. Бедные люди : Hyser 16:42
- Директор ЦРУ провел встречу с лидером талибов в Афганистане - СМИ : Українські національні новини 16:32
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- Евросоюз увеличит помощь Афганистану до EUR200 млн - Еврокомиссия : Гордон 16:07
- Август, 24 в 15:34 Иран опроверг информацию о захвате украинского самолета : ICTV Факти 15:37
- 1м. назад Крайний срок вывода войск из Афганистана вряд ли будет продлен, заявляют в Великобритании : Народный Корреспондент 15:11
- Иран опроверг захват украинского самолета с беженцами в Кабуле : Страна.ua 15:01