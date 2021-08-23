В МИД сообщили, сколько еще украинцев остается в Афганистане (28)

2021.08.24 (28)2021.08.23 (31) →
- СРОЧНО. Украинский самолёт, предназначенный для эвакуации, угнали из Кабула в Иран : УКРОП.org 13:55
- В аэропорту Кабула после перестрелки произошел пожар. Видео : Новости Ю 13:26
- В МИД заявили о захвате украинского самолета в Кабуле, но потом рассказали другую версию : NewsOne 13:10
- "Похищенный" в Кабуле украинский борт на самом деле продали богатым афганцам за золото - источник : Kherson.life 12:58
- Сегодня 12:30 В МИД заявили о захвате украинского самолёта в Кабуле, а потом это опровергли : Таймер Одесса 12:45
- Платят золотом и валютой: кого вывозит украинский борт из Афганистана : Деловая Одесса 12:28
- 39м. назад Угнали или сдали в аренду? МИД заявил о захвате украинского самолета в Афганистане : Народный Корреспондент 12:11
- В МИД отрицают захват самолета в Кабуле : НикВести 12:10
- На самом деле "похищенный" в Кабуле украинский борт продали богатым афганцам за золото : 7Днів.info 12:07
- В МИД отрицают захват самолета в Кабуле : Ukr-Today.com 11:50
- В МИД отрицают захват самолета в Кабуле : Bigmir)net Новости 11:40
- Где наш борт? В МИД Украины рассказали об угоне нашего самолета в Афганистане и молчат о его дальнейшей судьбе : Lenta.ua 11:39
- "Будут последствия": "Талибан" просит американцев на выход после 31 августа : Вечерний Николаев 11:28
- "Похищенный" в Кабуле украинский борт на самом деле продали богатым афганцам за золото - источник : Страна.ua 11:16
- "У нас фактически украли самолет": в МИД рассказали шокирующие подробности эвакуации из Кабула : Антикор.com.ua 11:11
- Министерство обороны продает афганским беженцам места на самолетах : 368.media 11:04
- Зрада за гроші? : В Афганистане вооруженные люди захватили украинский самолет : UA-Reporter.com 10:45
- Еще около 50 украинцев остались в Афганистане после третьей эвакуации - МИД : APnews.com.ua 10:31
- 24 августа 2021, вторник, 10:00 МИД заявляет о захвате украинского самолета в Кабуле. Как эвакуировали украинцев : Українські Новини 10:16
- Афганка ходе эвакуации родила на борту самолета ВВС США : FaceNews 09:30
- Украинский самолет для эвакуации в Кабуле захватили боевики - МИД : GuildHall 09:06
- В Киеве приземлился еще один самолет из Афганистана : Новости Киева 08:54
- Украинский самолет в Кабуле в воскресенье похитили вооруженные люди : Хвиля 08:37
- В Кабуле боевики захватили украинский самолет: эвакуация сорвалась : Апостроф 07:00
- "У нас фактически украли самолет": в МИД рассказали шокирующие подробности эвакуации из Кабула : 24 канал 03:00
- МИД РФ объяснил позицию России по Афганистану : Тарасова Правда 00:43
- Эвакуированных из Кабула лиц в Борисполе протестировали на коронавирус: результаты : DailyUA 00:24