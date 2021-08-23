Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В МИД сообщили, сколько еще украинцев остается в Афганистане

В МИД сообщили, сколько еще украинцев остается в Афганистане (28)

MY.UA 2021.08.23 19:31
23 августа, 16:18 Новость на украинском Аэропорт Кабула сегодня прекратил все рейсы / фото REUTERS На территории Афганистана, где власть перешла под контроль радикального движения "Талибан", еще остается около 50 украинских граждан. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в социальной сети Facebook. "Мы знаем об еще около 50 гражданах Украины в Афганистане и прорабатываем дальнейшие этапы возвращения", - сказал Кулеба.
КАБУЛ, АФГАНИСТАН, САМОЛЕТ, БОРТ, ЭВАКУАЦИЯ, АЭРОПОРТ, Енин, Кулеба, Афганистан, Украина, США, Иран, Германия, Киев
2021.08.24 (28)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021