В МИД сообщили, сколько еще украинцев остается в Афганистане (28)

MY.UA 2021.08.23 19:31

23 августа, 16:18 Новость на украинском Аэропорт Кабула сегодня прекратил все рейсы / фото REUTERS На территории Афганистана, где власть перешла под контроль радикального движения "Талибан", еще остается около 50 украинских граждан. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в социальной сети Facebook. "Мы знаем об еще около 50 гражданах Украины в Афганистане и прорабатываем дальнейшие этапы возвращения", - сказал Кулеба.