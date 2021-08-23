Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте (38)

Микола.net 2021.08.23 14:04

Авг 23, 2021 Во время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ Александр Лукашенко рассказал о ситуации на белорусско-польской границе. Он отметил, что в связи с последними событиями в Афганистане заметно увеличился поток нелегалов из этой страны, стремящихся через Беларусь попасть в ЕС. Через Беларусь, вы были правы, несколько десятков, может быть, сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев - не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев

МИГРАНТ, БЕЛАРУСЬ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА, ЗАБОР, ЛИТВА, Блащак, Лукашенко, Беларусь, Польша, Латвия, Минск, Афганистан, Литва, Эстония, Ирак