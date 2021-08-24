Украина отмечает День независимости: какие мероприятия ждут украинцев в Киеве (54)

Sharij.net 2021.08.24 09:35

24 августа 2021, 08:02 В Киеве пройдёт военный парад и состоится праздничный концерт. Во вторник, 24 августа, Украина празднует 30-летие независимости. Издание "Шарий.net" представляет анонс запланированных мероприятий в столице. Празднование Дня независимости Украины в Киеве начнется с возложения цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины в ХХ веке,