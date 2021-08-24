Украина отмечает День независимости: какие мероприятия ждут украинцев в Киеве (54)

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- 24 августа, 2021, 11:31 В Киеве почтили минутой молчания память погибших украинских военных : Zik 11:47
- Зеленский прослезился на параде ко Дню Независимости (фото) : Гуру.ua 11:40
- Август, 24 в 11:21 Без высоких каблуков: женщины-военные приняли участие в параде ко Дню Независимости : ICTV Факти 11:37
- В Киеве прошел парад ко Дню Независимости Украины: яркие фото : РБК-Україна 11:31
- Зеленский прослезился на параде ко Дню Независимости в Киеве : 112.ua 11:30
- В Киеве почтили память погибших украинских военных минутой молчания : 112.ua 11:30
- День Независимости: в Киеве стартовал военный парад : DailyUA 11:24
- Зеленский прослезился на параде ко Дню Независимости (фото) : Сегодня.ua 11:16
- Военный парад в Киеве в День независимости, онлайн : Винница Реал 11:12
- 10:41 24/08/2021 В центре Киева увидели огромные очереди из зрителей у металлоискателей (ФОТО) : ГолосUA 11:07
- Празднование Дня Независимости: в центре Киева перекрыли десятки улиц : Наш Киев 11:05
- Празднование Дня Независимости: перед металлорамками на Крещатике в Киеве собрались огромные очереди : 5 Канал 11:01
- Парад в честь 30-летия Независимости Украины: трансляция : Луганский Радар 10:57
- Парад ко Дню Независимости: какие улицы перекроют в Киеве : Kiev24.com 10:49
- Военный парад и марш Защитников на Крещитике и Майдане Независимости - прямая трансляция из центра Киева : Известия в Украине 10:46
- Парад войск ко Дню Независимости Украины (трансляция) : Центр журналистских расследований 10:46
- День Независимости: в Киеве стартовал военный парад : ПрессОрг24 10:43
- В Киеве из-за празднования Дня Независимости перекроют ряд улиц: какие и когда : Факти 10:35
- В Киеве начался парад в честь Дня Независимости: прямая трансляция : Фокус 10:35
- Парад на День Независимости - что происходит в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Ракурс 10:25
- День Независимости: в Киеве стартовал военный парад : Українські національні новини 10:18
- В День Независимости в центре Киева ограничат движение транспорта: перечень улиц : Перший Незалежний 10:18
- В Киеве начался военный парад ко Дню независимости Украины : Антикор.com.ua 10:12
- Трансляция военного парада в честь 30-летия независимости Украины : ОстроВ 10:11
- Крупнейший транспортный самолет "Мрия" пролетел экстремально низко над городом (видео) : Новости N 10:11
- День Независимости Украины. Смотрите праздничный парад : Новости Донбасса 10:10
- В Киеве перекрыли улицы из-за военного парада : Bigmir)net Новости 10:10
- День Независимости в Киеве: какие улицы будут перекрыты : Hronika.info 09:41
- Военный парад в честь Дня независимости в Киеве: видеотрансляция : ЛІГАБізнесІнформ 09:39
- Что будет в центре Киева в честь Дня Независимости : Lenta.ua 09:39
- Как в Киеве будет работать общественный транспорт в ночь на 25 августа : Соцпортал 09:38
- 08:58 24 Авг 2021 Сегодня Украина отмечает 30-й День Независимости: торжественные мероприятия в Киеве : Рубрика 09:32
- На празднование Дня независимости перекроют центр Киева: перечень улиц (карта) : УНИАН 09:32
- Празднование Дня Независимости: в Киеве на время торжественных мероприятий ограничат движение транспорта - карта : 5 Канал 09:31
- Полный список перекрытых улиц на время празднования Дня Независимости в столице : Матриця свободи 09:31
- В Киеве из-за военного парада перекрыли центр города и ряд улиц : 24 канал 09:30
- В День Независимости в Киеве ограничат движение транспорта : Антикор.com.ua 09:11
- Из-за парада ко Дню Независимости в Киеве перекроют десятки улиц: список и карта : Новости Киева 08:54
- Парад ко Дню Независимости - какие улицы перекроют в Киеве : Контракты.ua 08:38
- Август, 24 в 7:55 Ограничение движения транспорта в Киеве на День Независимости: какие улицы перекроют : ICTV Факти 08:37
- Из-за парада ко Дню Независимости в Киеве перекроют десятки улиц: список и карта : Апостроф 08:15
- В Киеве на День Независимости перекроют улицы и продлят работу транспорта : Новости Киева 07:54
- Украина отмечает 30 лет независимости : Центр журналистских расследований 07:46
- В Киеве на День Независимости Украины перекроют улицы: список : ПрессОрг24 07:43