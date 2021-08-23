В "Борисполе" сел самолет с эвакуированными украинцами из Кабула (122)

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- В МИД опровергли информацию о захваченном украинском самолете в Кабуле : Правда за Одессу 14:34
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- В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле : Украина криминальная 14:03
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- Захват украинского самолета в Кабуле: в МИД опровергли слова замминистра : Факти 13:35
- В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Афганистане : ForUm 13:35
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- 24 августа 2021, вторник, 13:12 В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле : Українські Новини 13:17
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- Информация о захваченном в Кабуле украинском самолете не соответствует действительности, - МИД : Антикор.com.ua 13:11
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