В "Борисполе" сел самолет с эвакуированными украинцами из Кабула (122)

DailyUA 2021.08.23 22:24

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула, передает корреспондент УНН. В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула, передает корреспондент УНН. Детали Самолет Kam Air из Кабула с эвакуированными украинцами на борту сел в "Борисполе" около 21.09. Сейчас точное количество граждан, находящихся на борту, уточняется. Добавим, что это уже третий самолет, который вывозит украинцев с

АФГАНИСТАН, КАБУЛ, САМОЛЕТ, УКРАИНЕЦ, ЭВАКУАЦИЯ, БОРТ, Кулеба, Енин, Николенко, Зеленский, Украина, Афганистан, Киев, Крым, Иран, США