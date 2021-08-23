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В "Борисполе" сел самолет с эвакуированными украинцами из Кабула

В "Борисполе" сел самолет с эвакуированными украинцами из Кабула (122)

DailyUA 2021.08.23 22:24
В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула, передает корреспондент УНН. В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула, передает корреспондент УНН. Детали Самолет Kam Air из Кабула с эвакуированными украинцами на борту сел в "Борисполе" около 21.09. Сейчас точное количество граждан, находящихся на борту, уточняется. Добавим, что это уже третий самолет, который вывозит украинцев с
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2021.08.24 (122)

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