В Павлограде сделали уже более 23 тысяч прививок от коронавируса (2)

5632.com.ua Павлоград 2021.08.23 12:02

По состоянию на утро 23 августа по Павлограду новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Всего под наблюдением врачей находятся 52 пациента. 38 человек лечатся амбулаторно в Центре первичной медико-санитарной помощи. С начала эпидемии по городу зафиксировали 5991 подтвержденный случай COVID- 19. Об этом сообщили в отделе здравоохранения Павлограда. В больнице интенсивного лечения находятся 20 пациентов с пневмонией, 13 из