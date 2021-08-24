В Павлограде сделали уже более 23 тысяч прививок от коронавируса (2)

5632.com.ua Павлоград 2021.08.23 12:02
По состоянию на утро 23 августа по Павлограду новых случаев заболевания
коронавирусом не зафиксировано.
Всего под наблюдением врачей находятся 52 пациента.
38 человек лечатся амбулаторно в Центре первичной медико-санитарной помощи.
С начала эпидемии по городу зафиксировали 5991 подтвержденный случай COVID-
19.
Об этом сообщили в отделе здравоохранения Павлограда.
В больнице интенсивного лечения находятся 20 пациентов с пневмонией, 13 из
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