Боевики четыре раза срывали "тишину" на Донбассе, погиб украинский боец (111)

- Новости ООС: на Донбассе погиб боец ВСУ, еще один получил ранения : Прямий канал 23:31
- В День Независимости под обстрелом погиб воин ВС Украины : 5 Канал 23:31
- На Донбассе обстреляли украинских военных: один погиб, один - ранен : КП в Украине 23:30
- На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский боец, еще один почил ранение : 112.ua 23:30
- В День Независимости российские оккупанты убили украинского защитника, еще один получил ранения : DailyUA 23:24
- В День Независимости на Донбассе погиб украинский военный : УНИАН 23:17
- Украина понесла потери на Донбассе на День независимости: подробности : Телеграф.com.ua 23:14
- В День независимости погиб украинский воин, еще один ранен : Українська правда 23:12
- На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен, - ОТГ "Схид" : Цензор.Нет 23:02
- 22:46 24.08.2021 На Донбассе погиб боец ВСУ, еще один ранен : Интерфакс-Україна 23:00
- В День Независимости на Донбассе погиб украинский военный : 24 канал 23:00
- В День Независимости российские оккупанты убили украинского защитника, еще один получил ранения : Українські національні новини 22:47
- Седьмой погибший за август: на фронте погиб украинский боец, еще один - ранен : ТСН.ua 22:47
- На Донбассе в День Независимости погиб украинский защитник, еще один воин ранен : Obozrevatel 22:46
- На Донбассе боец ВСУ погиб в День Независимости Украины : Апостроф 22:45
- На Донбассе боевики обстреляли украинских защитников: один боец погиб, еще один ранен : ЛІГАБізнесІнформ 22:39
- На Донбассе погиб украинский военный, еще один был ранен : РБК-Україна 22:31
- На Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины" : Вечерние Вести 19:59
- Ситуация на Донбассе: вражеский беспилотник "Орлан-10" пересек линию разграничения : DailyUA 19:25
- В зоне ООС зафиксировали пролет вражеского беспилотника, который пересек линию разграничения : 5 Канал 19:01
- 24 августа 2021, 17:55 В ООС на Донбассе за день НВФ 1 раз нарушили режим "тишины" : Восточный Вариант 18:46
- День Независимости в ООС: оккупанты один раз нарушили режим "тишины" : Прямий канал 18:31
- 18:25 24.08.2021 Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины - штаб ООС : Интерфакс-Україна 18:30
- Сутки в ООС: Боевики один раз нарушили "режим тишины" : 112.ua 18:30
- На День Независимости Украины на Донбассе оккупанты запускали беспилотник : Слово і Діло 18:13
- На Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины" : Антикор.com.ua 18:12
- Боевики не стреляли сегодня на Донбассе : Новости Донбасса 18:10
- ВСУ на Донбассе отправили через линию разграничения украинский флаг : Вести.ua 17:46
- На Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины" : РБК-Україна 17:46
- В День Независимости на Донбассе оккупанты один раз обстреляли украинские позиции : RegioNews 17:42
- С начала суток 1 нарушение режима "тишины". Беспилотник наемников РФ пересек линию разграничения, - штаб ООС : Цензор.Нет 17:32
- 10:00, СегодняВ зоне ООС оккупанты осуществляли дистанционное минирование и запускали беспилотник : 6264.com.ua Краматорск 17:06
- 10:00, СегодняВ зоне ООС оккупанты осуществляли дистанционное минирование и запускали беспилотник : 06277.com.ua Доброполье 15:02
- На Донбассе от пули оккупантов погиб украинский военнослужащий : ASPInews 14:31
- Накануне Дня Независимости на Донбассе погиб боец ВСУ : Факти 14:05
- На Донбассе погиб украинский военный : Mk.Mk.Ua 13:15
- Террористы "ДНР" нанесли артудар по ВСУ под Донецком : Винница Реал 13:12
- На Донбассе убит еще один боец ВСУ, в штабе ООС сообщают о 4-х нарушениях : Кочегарка Горловская 12:50
- Сутки ООС: боевики четыре раза срывали "тишину" на Донбассе, погиб украинский боец : Главком 12:36
- На Донбассе погиб украинский воин - боевики вели обстрел : Приазовський робочий 11:22
- Донбасс. Оперативная лента военных событий 24.08.2021 : Наша Газета Луганск 11:05
- На Донбассе в результате обстрела погиб боец ВСУ : SiteUA 11:02
- Сепаратисты на Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных : Вести-UA 10:53
- За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский воин, оккупанты четыре раза нарушали режим тишины, - штаб ООС : Kramatorsk.info 10:52
- За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий : Hubs 10:41
- Сутки в ООС: четыре обстрела, один боец погиб : RegioNews 10:12