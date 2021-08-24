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Фокус: Украина

Боевики четыре раза срывали "тишину" на Донбассе, погиб украинский боец (111)

Вечерние Вести 2021.08.24 09:59
24.08.2021, 09:08 Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных за прошедшие сутки, 23 августа. Погиб украинский воин. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Противник обстреливал украинские позиции из минометов 120-го калибра вблизи Водяного. Неподалеку Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Возле Широкино российские наемники с помощью БПЛА типа "квадрокоптер"
ДОНБАСС, ОБСТРЕЛ, ОРЛАН, МИНИРОВАНИЕ, ОГОНЬ, ЛУГАНЩИНА, Украина, Россия, Донецк, Луганск
2021.08.24 (111)

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